https://sputniknews.com.tr/20230617/moodys-turkiyenin-kredi-notuna-iliskin-guncelleme-yapmadi-1072565019.html

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T00:40+0300

2023-06-17T00:40+0300

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ekonomi

moody's

türkiye

ekonomi

kredi

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Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 16 Haziran tarihi verilen Türkiye ve Gabon için güncelleme yapılmadığı bildirildi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.Moody's'in takviminde Türkiye için bu yılın ikinci olası değerlendirme tarihi 15 Aralık olarak yer alıyor.Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

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moody's, türkiye, ekonomi, kredi