https://sputniknews.com.tr/20230617/mke-fabrikasindaki-patlama-ile-ilgili-3-kisi-tutuklandi-1072571756.html
MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T11:07+0300
2023-06-17T11:07+0300
2023-06-17T11:07+0300
türkiye
ankara
mke
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
patlama
tutuklama
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10 Haziran'da Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti.Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.3 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.
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ankara, mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama, tutuklama
ankara, mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama, tutuklama
MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
10 Haziran'da Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti.
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.