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MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
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mke
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
patlama
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10 Haziran'da Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti.Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.3 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.
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ankara, mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama, tutuklama
ankara, mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama, tutuklama

MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı

11:07 17.06.2023
© Fotoğraf : DHA / Ankara- Patlama
Ankara- Patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© Fotoğraf : DHA /
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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
10 Haziran'da Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti.
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.
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