https://sputniknews.com.tr/20230617/meksikada-orman-yangini-4-bin-hektardan-fazla-alan-kul-oldu-1072567607.html
Meksika'da orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu
Meksika'da orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu
Meksika'nın Sonora eyaletinde çıkan yangında 4 bin 131 hektardan fazla alan küle dönerken, Nuevo Leon ve Coahuila eyaletlerinde çıkan yangınlarda 83 hektar... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T03:48+0300
2023-06-17T03:48+0300
2023-06-17T03:48+0300
dünya
orman yangını
meksika
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Meksika'nın Sonora eyaletinin Imuris kenti sınırlarında 9 Haziran'da başlayan orman yangınında sıcak ve kuru hava nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve yangın kontrolden çıktı.Sonora Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada 1 haftadır müdahalelerin sürdüğü yangında şimdiye kadar 4 bin 131 hektardan fazla alanın kül olduğunu belirtilirken, itfaiye ekipleri ve askeri personel dahil toplam 100 kişinin görev yaptığı aktarıldı.Yangının yüzde 50 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilen açıklamada, yangın nedeniyle bölgede yaşayan çok sayıda yaban hayvanın telef olduğu ve çevrede yer alan 10 çiftlikte de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.Can kaybının bildirilmediği yangında Sonora eyaletinin farklı bölgelerinde 4 ayrı aktif orman yangınının daha meydana geldiği belirtildi.Yangınlara müdahale devam ediyorMeksika’nın kuzeyinde bulunan Coahuila eyaletinde de çarşamba günü çıkan orman yangınına 100 itfaiye personeli ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ifade edildi.Yangında alevlerin 70 hektar çalılık alanı küle çevirdiği öğrenilirken, eyalet yetkilileri yangının şu ana kadar yüzde 30’luk kısmının kontrol altına alınabildiğini açıkladı.Nuevo Leon eyaletinde ise dün çıkan orman yangını nedeniyle şu ana kadar 13 hektar alan etkilenirken, yangına helikopter desteğiyle müdahale edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/kanadadaki-orman-yanginlarinda-45-milyon-hektarlik-alan-kule-dondu-1072264845.html
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orman yangını, meksika
Meksika'da orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu
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Meksika'nın Sonora eyaletinde çıkan yangında 4 bin 131 hektardan fazla alan küle dönerken, Nuevo Leon ve Coahuila eyaletlerinde çıkan yangınlarda 83 hektar alan etkilendi.
Meksika'nın Sonora eyaletinin Imuris kenti sınırlarında 9 Haziran'da başlayan orman yangınında sıcak ve kuru hava nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve yangın kontrolden çıktı.
Sonora Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada 1 haftadır müdahalelerin sürdüğü yangında şimdiye kadar 4 bin 131 hektardan fazla alanın kül olduğunu belirtilirken, itfaiye ekipleri ve askeri personel dahil toplam 100 kişinin görev yaptığı aktarıldı.
Yangının yüzde 50 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilen açıklamada, yangın nedeniyle bölgede yaşayan çok sayıda yaban hayvanın telef olduğu ve çevrede yer alan 10 çiftlikte de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Can kaybının bildirilmediği yangında Sonora eyaletinin farklı bölgelerinde 4 ayrı aktif orman yangınının daha meydana geldiği belirtildi.
Yangınlara müdahale devam ediyor
Meksika’nın kuzeyinde bulunan Coahuila eyaletinde de çarşamba günü çıkan orman yangınına 100 itfaiye personeli ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ifade edildi.
Yangında alevlerin 70 hektar çalılık alanı küle çevirdiği öğrenilirken, eyalet yetkilileri yangının şu ana kadar yüzde 30’luk kısmının kontrol altına alınabildiğini açıkladı.
Nuevo Leon eyaletinde ise dün çıkan orman yangını nedeniyle şu ana kadar 13 hektar alan etkilenirken, yangına helikopter desteğiyle müdahale edildi.