https://sputniknews.com.tr/20230617/lavrov-ukrayna-krizi-batinin-hazirlik-yaptigi-hibrit-savas-yuzunden-basladi-1072589339.html

Lavrov: Ukrayna krizi, Batı’nın hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden başladı

Lavrov: Ukrayna krizi, Batı’nın hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin, Batı ülkelerinin uzun yıllar boyunca Rusya’ya karşı hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden meydana... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T22:56+0300

2023-06-17T22:56+0300

2023-06-17T22:56+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

ukrayna

ukrayna krizi

yaptırım

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072589170_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_b08942b2450ba80b5a26f7e9dc4f8072.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afrika liderleriyle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna etrafındaki durum, Batı’nın uzun yıllar boyunca Rusya’ya karşı hazırlık yaptığı hibrit savaş ve Ukrayna’nın ülkemizin güvenlik temellerini bozmaya yönelik bu savaşın aracı haline getirilmesi yüzünden meydana geldi” dedi.Afrika liderlerinin, Putin’le görüşme sırasında, Çin’in iki ay önce sunduğu planın 12 maddesine dikkat çektiğini ve kendilerine yakın gördükleri girişimlere destek verdiklerini anlatan Lavrov, “Destek verdikleri maddeler, dünyada çifte standartların olmaması, BM Anlaşması’nın tüm ilkelerinin bütünüyle saygı duyularak uygulanması, tek taraflı yaptırımların olmaması, birilerinin güvenliğini diğerleri pahasına sağlama çabalarının olmaması, güvenliğin küresel çapta bölünmez olması ile ilgili” ifadesini kullandı.Rus bakan, “Tam da bu ilkesel yaklaşımları paylaşıyoruz” diye kaydetti.‘Kimseye yaptırımlarımıza uymaya zorlamıyoruz’Lavrov, “Eski Batılı partnerlerimizden farklı olarak kimseleri, duruşumuzu paylaşmayan ülkelere karşı yaptırımlara uymaya zorlamıyoruz” diye konuştu.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım, vladimir putin