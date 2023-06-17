https://sputniknews.com.tr/20230617/lavrov-ukrayna-krizi-batinin-hazirlik-yaptigi-hibrit-savas-yuzunden-basladi-1072589339.html
Lavrov: Ukrayna krizi, Batı’nın hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden başladı
Lavrov: Ukrayna krizi, Batı’nın hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin, Batı ülkelerinin uzun yıllar boyunca Rusya’ya karşı hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden meydana... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T22:56+0300
2023-06-17T22:56+0300
2023-06-17T22:56+0300
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ukrayna krizi
yaptırım
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afrika liderleriyle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna etrafındaki durum, Batı’nın uzun yıllar boyunca Rusya’ya karşı hazırlık yaptığı hibrit savaş ve Ukrayna’nın ülkemizin güvenlik temellerini bozmaya yönelik bu savaşın aracı haline getirilmesi yüzünden meydana geldi” dedi.Afrika liderlerinin, Putin’le görüşme sırasında, Çin’in iki ay önce sunduğu planın 12 maddesine dikkat çektiğini ve kendilerine yakın gördükleri girişimlere destek verdiklerini anlatan Lavrov, “Destek verdikleri maddeler, dünyada çifte standartların olmaması, BM Anlaşması’nın tüm ilkelerinin bütünüyle saygı duyularak uygulanması, tek taraflı yaptırımların olmaması, birilerinin güvenliğini diğerleri pahasına sağlama çabalarının olmaması, güvenliğin küresel çapta bölünmez olması ile ilgili” ifadesini kullandı.Rus bakan, “Tam da bu ilkesel yaklaşımları paylaşıyoruz” diye kaydetti.‘Kimseye yaptırımlarımıza uymaya zorlamıyoruz’Lavrov, “Eski Batılı partnerlerimizden farklı olarak kimseleri, duruşumuzu paylaşmayan ülkelere karşı yaptırımlara uymaya zorlamıyoruz” diye konuştu.
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rusya, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım, vladimir putin
rusya, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım, vladimir putin
Lavrov: Ukrayna krizi, Batı’nın hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden başladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin, Batı ülkelerinin uzun yıllar boyunca Rusya’ya karşı hazırlık yaptığı hibrit savaş yüzünden meydana geldiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afrika liderleriyle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna etrafındaki durum, Batı’nın uzun yıllar boyunca Rusya’ya karşı hazırlık yaptığı hibrit savaş ve Ukrayna’nın ülkemizin güvenlik temellerini bozmaya yönelik bu savaşın aracı haline getirilmesi yüzünden meydana geldi” dedi.
Afrika liderlerinin, Putin’le görüşme sırasında, Çin’in iki ay önce sunduğu planın 12 maddesine dikkat çektiğini ve kendilerine yakın gördükleri girişimlere destek verdiklerini anlatan Lavrov, “Destek verdikleri maddeler, dünyada çifte standartların olmaması, BM Anlaşması’nın tüm ilkelerinin bütünüyle saygı duyularak uygulanması, tek taraflı yaptırımların olmaması, birilerinin güvenliğini diğerleri pahasına sağlama çabalarının olmaması, güvenliğin küresel çapta bölünmez olması ile ilgili” ifadesini kullandı.
Rus bakan, “Tam da bu ilkesel yaklaşımları paylaşıyoruz” diye kaydetti.
‘Kimseye yaptırımlarımıza uymaya zorlamıyoruz’
Lavrov, “Eski Batılı partnerlerimizden farklı olarak kimseleri, duruşumuzu paylaşmayan ülkelere karşı yaptırımlara uymaya zorlamıyoruz” diye konuştu.