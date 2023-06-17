https://sputniknews.com.tr/20230617/kuzey-kore-isci-partisi-abdnin-guneye-nukleer-denizalti-konuslandirmasi-sonrasi-toplandi-1072578650.html
Kuzey Kore İşçi Partisi, ABD'nin Güney'e nükleer denizaltı konuşlandırması sonrası toplandı
Kuzey Kore İşçi Partisi, ABD'nin Güney'e nükleer denizaltı konuşlandırması sonrası toplandı
Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, ABD’nin Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından nükleer enerjili "Ohio sınıfı" güdümlü füze denizaltısı USS... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T17:27+0300
2023-06-17T17:27+0300
2023-06-17T17:27+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
abd
güney kore
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Toplantı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un katılımıyla gerçekleşti.Kuzey Koreli bir yetkili, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) yaptığı açıklamada, parti üyelerinin ABD’nin Güney Kore’ye USS Michigan'ı göndermesi sonucu "değişen uluslararası durumla başa çıkmak için" savunma hamlelerini görüştüklerini belirtti.Toplantıda, savunma stratejilerinin yanı sıra ülkede kötüye giden ekonomik durumun da ele alındığı, Merkez Komitesinin konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceği aktarıldı.Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor.ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore 15 Haziran'da iki balistik füze denemesi yapmıştı.ABD, USS Michigan’ı dün Güney Kore'nin Busan Limanı'na konuşlandırmıştı.
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kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, güney kore
kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, güney kore
Kuzey Kore İşçi Partisi, ABD'nin Güney'e nükleer denizaltı konuşlandırması sonrası toplandı
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Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, ABD’nin Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından nükleer enerjili "Ohio sınıfı" güdümlü füze denizaltısı USS Michigan’ı konuşlandırması üzerine toplandı.
Toplantı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un katılımıyla gerçekleşti.
Kuzey Koreli bir yetkili, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) yaptığı açıklamada, parti üyelerinin ABD’nin Güney Kore’ye USS Michigan'ı göndermesi sonucu "değişen uluslararası durumla başa çıkmak için" savunma hamlelerini görüştüklerini belirtti.
Toplantıda, savunma stratejilerinin yanı sıra ülkede kötüye giden ekonomik durumun da ele alındığı, Merkez Komitesinin konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceği aktarıldı.
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor.
ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore 15 Haziran'da iki balistik füze denemesi yapmıştı.
ABD, USS Michigan’ı dün Güney Kore'nin Busan Limanı'na konuşlandırmıştı.