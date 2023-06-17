https://sputniknews.com.tr/20230617/kremlin-tahil-anlasmasinin-hicbir-sansi-yok-1072585745.html

Kremlin: Tahıl anlaşmasının hiçbir şansı yok

Kremlin: Tahıl anlaşmasının hiçbir şansı yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya verilen sözlerin yerine getirilmediğini, bu yüzden tahıl anlaşmasını uzatma şansının fiilen olmadığını belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T20:48+0300

2023-06-17T20:48+0300

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ukrayna krizi

kremlin

kremlin

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus basınına açıklamasında, “Bir nihai kararı tahmin etmek pek mümkün değil, ancak elimizdeki statüye bakılırsa fiilen bu anlaşmanın hiç şansı yok diyebiliriz. Anlaşma uygulama ister, anlaşan ülkeler tarafından uygulanmayı ister. Anlaşmanın bir kısmı yapıldı, Rusya’yla ilgili ikinci kısım bir türlü yapılmadı” ifadesini kullandı.Peskov, “Var olanı saptarsak elbette umut yok. Anlaşmanın uzatılması için bir gerekçe de yok. Çünkü bize vaat edilen hiçbir şey yapılmadı” dedi.

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kremlin, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi