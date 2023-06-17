https://sputniknews.com.tr/20230617/kremlin-tahil-anlasmasinin-hicbir-sansi-yok-1072585745.html
Kremlin: Tahıl anlaşmasının hiçbir şansı yok
Kremlin: Tahıl anlaşmasının hiçbir şansı yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya verilen sözlerin yerine getirilmediğini, bu yüzden tahıl anlaşmasını uzatma şansının fiilen olmadığını belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T20:48+0300
2023-06-17T20:48+0300
2023-06-17T20:48+0300
ukrayna krizi
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kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus basınına açıklamasında, “Bir nihai kararı tahmin etmek pek mümkün değil, ancak elimizdeki statüye bakılırsa fiilen bu anlaşmanın hiç şansı yok diyebiliriz. Anlaşma uygulama ister, anlaşan ülkeler tarafından uygulanmayı ister. Anlaşmanın bir kısmı yapıldı, Rusya’yla ilgili ikinci kısım bir türlü yapılmadı” ifadesini kullandı.Peskov, “Var olanı saptarsak elbette umut yok. Anlaşmanın uzatılması için bir gerekçe de yok. Çünkü bize vaat edilen hiçbir şey yapılmadı” dedi.
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kremlin, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Kremlin: Tahıl anlaşmasının hiçbir şansı yok
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya verilen sözlerin yerine getirilmediğini, bu yüzden tahıl anlaşmasını uzatma şansının fiilen olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus basınına açıklamasında, “Bir nihai kararı tahmin etmek pek mümkün değil, ancak elimizdeki statüye bakılırsa fiilen bu anlaşmanın hiç şansı yok diyebiliriz. Anlaşma uygulama ister, anlaşan ülkeler tarafından uygulanmayı ister. Anlaşmanın bir kısmı yapıldı, Rusya’yla ilgili ikinci kısım bir türlü yapılmadı” ifadesini kullandı.
Peskov, “Var olanı saptarsak elbette umut yok. Anlaşmanın uzatılması için bir gerekçe de yok. Çünkü bize vaat edilen hiçbir şey yapılmadı” dedi.