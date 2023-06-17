https://sputniknews.com.tr/20230617/kilicdaroglu-81-il-baskanina-yeni-donemin-yol-haritasini-anlatacak-1072583303.html
Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına yeni dönemin yol haritasını anlatacak
Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına yeni dönemin yol haritasını anlatacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bayram öncesi toplantı yapacak. Kılıçdaroğlu toplantıda il başkanlarına yeni dönemin yol haritasını... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T19:46+0300
2023-06-17T19:46+0300
2023-06-17T19:46+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor.TRT Haber'in aktardığına göre CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ankara'da gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu, il başkanlarına yeni dönemin yol haritasını anlatacak, değişim ve tüzük konusunda görüşlerini dinleyecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına yeni dönemin yol haritasını anlatacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bayram öncesi toplantı yapacak. Kılıçdaroğlu toplantıda il başkanlarına yeni dönemin yol haritasını anlatacak.
28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor.
TRT Haber'in aktardığına
göre CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ankara'da gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu, il başkanlarına yeni dönemin yol haritasını anlatacak, değişim ve tüzük konusunda görüşlerini dinleyecek.