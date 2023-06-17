https://sputniknews.com.tr/20230617/karsta-kadin-kiyafetiyle-dolasan-adam-polise-ihbar-edildi-herkes-endiseli-insan-tedirgin-oluyor-1072570045.html

Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan adam polise ihbar edildi: 'Herkes endişeli, insan tedirgin oluyor'

Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan adam polise ihbar edildi: 'Herkes endişeli, insan tedirgin oluyor'

Kars’ta kadın kıyafeti ile sokaklarda görülen şüpheli şahıs mahalleliyi tedirgin ediyor. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine polis ekipleri şahsın yakalanması... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T09:23+0300

2023-06-17T09:23+0300

2023-06-17T09:23+0300

yaşam

kars

kadın

erkek

ihbar

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Kars Halitpaşa Mahallesi’nde 2 gün önce bir erkek şahsın kadın kıyafeti giydiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan inşaat malzemelerinin yanında üstünü değiştirirken polis ekiplerini fark eden şüpheli olay yerinde eşyalarını bırakarak kaçtı.Sabah 06.30 sıralarında yine Baynı şahıs olduğu iddia edilen kişiyi gören mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Kimliği henüz bilinmeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.Olayla ilgili açıklama yapan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, “Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek bayan elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30’da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. Bu insan ne için erkek olarak bayan elbisesiyle dolaşsın, herkes biraz şüphe kapıyor, tedirgin oluyor. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez. Emniyetimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ricamız bu şahsın biran evvel yakalanmasını talep ediyorum” dedi.Mahalle sakinlerinden Ali Anli, “Bugün sabah 06.30’da olmuş, arkadaşlar görmüşler fotoğrafları da gösterdim size. Komşular çekmişler, ben yoktum uyuyordum. Uyandığım zaman kalktım mahalleli toplanmıştı yanlarına giderek ne olduğu sorduğumda bir erkeğin kadın kıyafeti ile gezdiğini söylediler” diye konuştu.

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kars, kadın, erkek, ihbar