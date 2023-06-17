https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-yksnin-ilk-oturumu-tamamlandi-1072574686.html

İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T14:12+0300

2023-06-17T14:12+0300

2023-06-17T14:12+0300

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava giren öğrencilerden bazıları, soruları tamamladıktan sonra süresi arttığı için sınav bitiminden önce çıkmaya başladı. Bazı öğrenciler ise 165 dakikalık sınav süresinin sonuna kadar bekledi.Veliler, sınavdan çıkan çocuklarını alkışlarla karşıladı. Öğrenciler, kendilerini dışarıda bekleyen aileleriyle kucaklaşarak duygularını dile getirdi. Kimi öğrenciler ve ailelerinin duygulandığı görüldü.Bazı öğrenciler sınavın güzel geçtiğini, bazıları ise Türkçe ve matematik sorularında zorlandıklarını ifade etti.YKS'ye ikinci kez giren Ali Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava hazırlanmadığını ama soruların beklediğinden kolay olduğunu ve sınavın iyi geçtiğini, yüksek değil ortalama bir puan beklediğini söyledi.Beşiktaş Voleybol Takımı Liberosu Zeynep Palabıyık, rahat bir şekilde soruları çözdüğünü belirterek, sınava hazırlık sürecinin hem çalışma hem sporla beraber geçtiği için çok yoğun olduğunu ama bu stresli süreci iyi yönetmeyi başardığını dile getirdi.Bazı soruların zor, bazılarının kolay olduğunu aktaran Palabıyık, daha çok Türkçe sorularını cevaplandırdığını, matematik sorularında zorlandığını kaydetti.YKS maratonu yarın devam edecekYKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

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