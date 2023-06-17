https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-tehdit-videosu-paylasan-yabanci-uyruklu-2-kisi-gozaltina-alindi-1072575481.html
İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
Sultanbeyli'de, çektikleri tehdit videosunu sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen 2 şüpheliden 1'i hakkında adli işlem başlatıldı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T14:59+0300
2023-06-17T14:59+0300
2023-06-17T14:59+0300
türkiye
sultanbeyli
türkiye
gözaltı
suriyeli
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun..." videolu paylaşım üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, videoda yer alan A.A. ve videoyu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli S.S. gözaltına alındı.Yüzde 70 zihinsel engelli olduğu tespit edilen şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken şüpheli S.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı.
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sultanbeyli
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sultanbeyli, türkiye, gözaltı, suriyeli
sultanbeyli, türkiye, gözaltı, suriyeli
İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
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Sultanbeyli'de, çektikleri tehdit videosunu sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen 2 şüpheliden 1'i hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun..." videolu paylaşım üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, videoda yer alan A.A. ve videoyu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli S.S. gözaltına alındı.
Yüzde 70 zihinsel engelli olduğu tespit edilen şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken şüpheli S.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı.