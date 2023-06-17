https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-koguslara-ayrilan-evlerde-kalan-40-duzensiz-gocmen-yakalandi-1072572166.html

İstanbul'da koğuşlara ayrılan evlerde kalan 40 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da koğuşlara ayrılan evlerde kalan 40 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde 40 düzensiz göçmen yakalandı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T11:42+0300

2023-06-17T11:42+0300

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

istanbul

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.Tuzla'da belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde 40 düzensiz göçmeni yakaladı.Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.Operasyonda yakalanan mülk sahibi M.K hakkında adli işlem yapılırken 154 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

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göçmen, kaçak göçmen, istanbul