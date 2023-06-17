https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbul-merkezli-feto-operasyonunda-28-supheli-yakalandi-1072570349.html

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T09:39+0300

2023-06-17T09:39+0300

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dünya

istanbul

fetö

operasyon

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315.42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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istanbul, fetö, operasyon