https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbul-merkezli-feto-operasyonunda-28-supheli-yakalandi-1072570349.html
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T09:39+0300
2023-06-17T09:39+0300
2023-06-17T09:39+0300
dünya
istanbul
fetö
operasyon
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315.42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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istanbul, fetö, operasyon
istanbul, fetö, operasyon
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 gözaltı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.
İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315.42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.