İran ve Suudi Arabistan'dan ortak komisyon

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu
15:05
98 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Abdüllatif Şener bunu neden yaptı?
18:33
87 dk
Z RAPORU
Bakan Şimşek'ten 1 günde 2 görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:06
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:27
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:36
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230617/iran-ve-suudi-arabistandan-ortak-komisyon-1072584243.html
İran ve Suudi Arabistan'dan ortak komisyon
İran ve Suudi Arabistan'dan ortak komisyon
İran ile Suudi Arabistan, "ortak komisyon" kurma konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T20:10+0300
2023-06-17T20:10+0300
türkiye
iran
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072584045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8003f2a0ace4c7e1aba79812306512.jpg
İran ile Suudi Arabistan, ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda mutabık olduklarını açıkladı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı binasındaki resmi karşılamanın ardından Abdullahiyan ile Bin Ferhan ikili görüşme yaptı.Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, bugün yaptıkları müzakerelerin Suudi mevkidaşı ile önceki görüşmelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.Abdullahiyan: İki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktırGörüşmede çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Abdullahiyan, “Ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda hemfikiriz. İki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.Abdullahiyan, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydederek bölgesel güvenlik konusunda çok taraflı işbirliğini görüştüklerini söyledi.Güvenliği tek başına askeri mesele olarak değerlendirmediklerini dile getiren Abdullahiyan, güvenliği bölge ülkeleri arasında siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari boyutları olan bir kavram olarak gördüklerini ifade etti.Abdullahiyan, “Bugünkü toplantıda ayrıca sürdürülebilir ekonomik ve ticari işbirliği ve ortak yatırımın gerekliliği, özellikle iki ülkenin özel sektöründe daha fazla hareketlilik üzerinde duruldu. Tarafların ulaşım, turizm, teknoloji ve diğer ilgi alanlarında işbirliği konusunda mutabık kaldık” dedi.Filistin halkına destek konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Abdullahiyan, “Filistin sorununu çözmenin İslam alemi ve Tahran ile Riyad'ın ortak görüşünde temel ve öncelikli bir mesele olduğu konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.Abdullahiyan, Sudan'da devam eden çatışmaların yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendiklerini aktardı.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeninden başlamasının üzerinden yüz gün geçtiğini hatırlatan Abdullahiyan, büyükelçilikler ile idari işlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.Abdullahiyan, Suudi Arabistan hükümetine Riyad'daki büyükelçiliğin açılmasındaki yardımları için teşekkür ederek Suudi Arabistan’ın Tahran ve Meşhed'deki diplomatik personeline de kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekledi.Ferhan: Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacakSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Tahran’da olduğu için memnun olduğunu ifade ederek bugünkü görüşmenin önceki görüşmelerin devamı olduğunu söyledi.İran'ın Riyad Büyükelçiliği’nin yeniden açıldığını hatırlatan Bin Ferhan, “Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli” ifadelerinde bulundu.Bin Ferhan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını umduğunu dile getirerek, “İlişkilerin normale dönmesinin İslam alemine ve dünyaya olumlu yansımasını temenni ediyoruz” diye konuştu.Tahran ile Riyad ilişkilerine değinen Bin Ferhan, “Bu (ilişkiler), iki ülkenin bölgesel güvenlik, ekonomik kalkınma, kültürel ilişkiler ve diğer alanlarda işbirliği taahhüdü ile devam etmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği, bölgesel güvenlik ve deniz koridorları ile kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanında önemlidir” değerlendirmesini yaptı.Kral Selman'ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Suudi Arabistan'a davetiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşeceğini belirten Bin Ferhan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in davetini kendisine ileteceğini söyledi.Tahran ile Riyad'ın ilişkileri normalleştirmek için Çin'in arabuluculuğunda anlaşmaya varmasının ardından ilk kez üst düzey Suudi yetkili olarak Bin Ferhan İran'ı ziyaret etti.Suudi Arabistan’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde İran’a son ziyaret ise 2006 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal tarafından yapılmıştı.- İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreciSuudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran’da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.
türkiye
iran
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072584045_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e1a9b5f6bf91a3630af8a2460e34259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, suudi arabistan
iran, suudi arabistan

İran ve Suudi Arabistan'dan ortak komisyon

20:10 17.06.2023
© AFP 2023İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
İran ile Suudi Arabistan, "ortak komisyon" kurma konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.
İran ile Suudi Arabistan, ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda mutabık olduklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı binasındaki resmi karşılamanın ardından Abdullahiyan ile Bin Ferhan ikili görüşme yaptı.
Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, bugün yaptıkları müzakerelerin Suudi mevkidaşı ile önceki görüşmelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Abdullahiyan: İki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktır

Görüşmede çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Abdullahiyan, “Ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda hemfikiriz. İki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.
Abdullahiyan, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydederek bölgesel güvenlik konusunda çok taraflı işbirliğini görüştüklerini söyledi.
Güvenliği tek başına askeri mesele olarak değerlendirmediklerini dile getiren Abdullahiyan, güvenliği bölge ülkeleri arasında siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari boyutları olan bir kavram olarak gördüklerini ifade etti.
Abdullahiyan, “Bugünkü toplantıda ayrıca sürdürülebilir ekonomik ve ticari işbirliği ve ortak yatırımın gerekliliği, özellikle iki ülkenin özel sektöründe daha fazla hareketlilik üzerinde duruldu. Tarafların ulaşım, turizm, teknoloji ve diğer ilgi alanlarında işbirliği konusunda mutabık kaldık” dedi.
Filistin halkına destek konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Abdullahiyan, “Filistin sorununu çözmenin İslam alemi ve Tahran ile Riyad'ın ortak görüşünde temel ve öncelikli bir mesele olduğu konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
Abdullahiyan, Sudan'da devam eden çatışmaların yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendiklerini aktardı.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeninden başlamasının üzerinden yüz gün geçtiğini hatırlatan Abdullahiyan, büyükelçilikler ile idari işlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Abdullahiyan, Suudi Arabistan hükümetine Riyad'daki büyükelçiliğin açılmasındaki yardımları için teşekkür ederek Suudi Arabistan’ın Tahran ve Meşhed'deki diplomatik personeline de kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekledi.

Ferhan: Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Tahran’da olduğu için memnun olduğunu ifade ederek bugünkü görüşmenin önceki görüşmelerin devamı olduğunu söyledi.
İran'ın Riyad Büyükelçiliği’nin yeniden açıldığını hatırlatan Bin Ferhan, “Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli” ifadelerinde bulundu.
Bin Ferhan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını umduğunu dile getirerek, “İlişkilerin normale dönmesinin İslam alemine ve dünyaya olumlu yansımasını temenni ediyoruz” diye konuştu.
Tahran ile Riyad ilişkilerine değinen Bin Ferhan, “Bu (ilişkiler), iki ülkenin bölgesel güvenlik, ekonomik kalkınma, kültürel ilişkiler ve diğer alanlarda işbirliği taahhüdü ile devam etmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği, bölgesel güvenlik ve deniz koridorları ile kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanında önemlidir” değerlendirmesini yaptı.

Kral Selman'ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Suudi Arabistan'a daveti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşeceğini belirten Bin Ferhan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in davetini kendisine ileteceğini söyledi.
Tahran ile Riyad'ın ilişkileri normalleştirmek için Çin'in arabuluculuğunda anlaşmaya varmasının ardından ilk kez üst düzey Suudi yetkili olarak Bin Ferhan İran'ı ziyaret etti.
Suudi Arabistan’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde İran’a son ziyaret ise 2006 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal tarafından yapılmıştı.

- İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.
Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.
İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran’da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала