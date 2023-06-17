https://sputniknews.com.tr/20230617/irak-isid-uyesi-bir-kadini-rusyaya-iade-etti-1072577332.html

Irak, IŞİD üyesi bir kadını Rusya’ya iade etti

Irak, IŞİD üyesi bir kadını Rusya’ya iade etti

Rusya İçişleri Bakanlığı, IŞİD uluslararası terör örgütüne katılmakla suçlanan Rusya vatandaşı bir kadının Rusya’ya iade edildiğini duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T17:16+0300

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Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, basın mensuplarına açıklamasında, “Leyla Gatagajeva, Rusya İçişleri Bakanlığı Interpol Ulusal Merkez Bürosu ve Rusya Federal Cezaevi Servisi çalışanları eşliğinde Irak’tan iade edildi. Bu şahıs ülkemizde, Rusya mevzuatına göre terörist olarak tanınan bir örgütün faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor” ifadesini kullandı.Polis, Rusya vatandaşı kadının 2016’da Suriye’ye giderek gönüllü olarak uluslararası terör örgütüne bağlı bir yasadışı silahlı oluşumuna katıldığını tespit etti. Volk, “Gatagajeva, yaralı militanlara yardım ediyordu, elbiselerini yıkıyor ve onarıyordu, onlara yemek yapıyordu ve kendi parasıyla onlara silah alıyordu” dedi.Rusya Federasyonu’na bağlı Inguşetya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine Gatagajeva için uluslararası arama bülteni çıkarıldı. Kadın Irak’ta yakalandı.Zanlı, bugün Bağdat Havalimanı’nda Rus güvenlik güçleri mensuplarına teslim edilerek Moskova’ya getirildi.

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