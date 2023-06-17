https://sputniknews.com.tr/20230617/hindistandaki-tren-kazasinda-olu-sayisi-290a-yukseldi-1072568052.html

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 3 Haziran'da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı 290'a çıktı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T05:28+0300

2023-06-17T05:28+0300

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dünya

tren kazası

hindistan

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Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.Böylelikle, 900'den fazla kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 290'a yükseldi.Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya 'sinyal hatası'nın yol açmış olabileceği ifade edilmişti.Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpışmıştı.Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.Hindistan ulusal basınına göre, söz konusu kaza, ülkede son 20 yılda meydana gelen 'en büyük tren kazası' olarak nitelendiriliyor.

hindistan

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tren kazası, hindistan