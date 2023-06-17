https://sputniknews.com.tr/20230617/hindistandaki-tren-kazasinda-olu-sayisi-290a-yukseldi-1072568052.html
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi
Hindistan'ın Orissa eyaletinde 3 Haziran'da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı 290'a çıktı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T05:28+0300
2023-06-17T05:28+0300
2023-06-17T05:30+0300
dünya
tren kazası
hindistan
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Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.Böylelikle, 900'den fazla kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 290'a yükseldi.Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya 'sinyal hatası'nın yol açmış olabileceği ifade edilmişti.Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpışmıştı.Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.Hindistan ulusal basınına göre, söz konusu kaza, ülkede son 20 yılda meydana gelen 'en büyük tren kazası' olarak nitelendiriliyor.
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tren kazası, hindistan
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi
05:28 17.06.2023 (güncellendi: 05:30 17.06.2023) Abone ol
Hindistan'ın Orissa eyaletinde 3 Haziran'da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı 290'a çıktı.
Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylelikle, 900'den fazla kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 290'a yükseldi.
Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya 'sinyal hatası'nın yol açmış olabileceği ifade edilmişti.
Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpışmıştı.
Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.
Hindistan ulusal basınına göre, söz konusu kaza, ülkede son 20 yılda meydana gelen 'en büyük tren kazası' olarak nitelendiriliyor.