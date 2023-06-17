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https://sputniknews.com.tr/20230617/gokceadali-balikci-15-metre-boyunda-50-kilogram-agirliginda-fener-baligi-avladi-1072588717.html
Gökçeadalı balıkçı 1.5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığı avladı
Gökçeadalı balıkçı 1.5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığı avladı
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 1,7 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı yakaladı.Özdemir, balık avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle denize açıldı.Zürafa Kayalıkları mevkisi açıklarına gelen İlker Özdemir, burada ağlarını suya bıraktı.Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra çektikleri ağda takılı yaklaşık 1,7 metre boyunda ve 50 kilogramlık fener balığı olduğunu fark etti.Balığı güçlükle tekneye alan İlker Özdemir, balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/turkiyeyi-cevreleyen-denizlerdeki-105-istilaci-tur-ekosistemi-tehdit-ediyor-1072198172.html
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çanakkale, saros, saros körfezi, saros körfezi

Gökçeadalı balıkçı 1.5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığı avladı

22:08 17.06.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
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Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 1,7 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı yakaladı.
Özdemir, balık avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle denize açıldı.
Zürafa Kayalıkları mevkisi açıklarına gelen İlker Özdemir, burada ağlarını suya bıraktı.
Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra çektikleri ağda takılı yaklaşık 1,7 metre boyunda ve 50 kilogramlık fener balığı olduğunu fark etti.
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
1/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
2/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
Balığı güçlükle tekneye alan İlker Özdemir, balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Denizel İstilacı Yabancı Türlerle Mücadele Projesi Müdürü ve Çevre Mühendisi Mehmet Gölge, Türkiye'yi çevreleyen denizlerde tespit edilen yabancı türlerden 105'inin istilacı karakterde olduğunu, iklim değişikliğinin etkileriyle ekosistemi tehdit eden bu türlerin sayılarının ve yayılma hızlarının artacağını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
YAŞAM
Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki 105 istilacı tür ekosistemi tehdit ediyor
8 Haziran , 20:18
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