Gökçeadalı balıkçı 1.5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığı avladı
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 1,7 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı yakaladı.
Özdemir, balık avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle denize açıldı.
Zürafa Kayalıkları mevkisi açıklarına gelen İlker Özdemir, burada ağlarını suya bıraktı.
Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra çektikleri ağda takılı yaklaşık 1,7 metre boyunda ve 50 kilogramlık fener balığı olduğunu fark etti.
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
1/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
2/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
1/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
2/2
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.
Balığı güçlükle tekneye alan İlker Özdemir, balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.