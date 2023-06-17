Gökçeadalı balıkçı 1.5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığı avladı

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ- Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege'de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.