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https://sputniknews.com.tr/20230617/fransada-okullarda-uzun-elbise-abaya-giyilmesinin-yasaklanmasi-gundemde-1072572368.html
Fransa'da okullarda uzun elbise 'abaya' giyilmesinin yasaklanması gündemde
Fransa'da okullarda uzun elbise 'abaya' giyilmesinin yasaklanması gündemde
Fransa'da genç kızların okullarda giydiği uzun elbise 'abaya'lar dini bir kıyafet olduğu gerekçesiyle yasaklanabilir. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T12:01+0300
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Fransa'da kızların okulda giydiği 'abaya' olarak adlandırılan uzun elbisenin dini simge olup olmadığı tartışılıyor. Ülkede halihazırda ilk ve orta dereceli okullarda başörtüsü takmak yasak.Le Parisien gazetesi, 7 Haziran'da sırtı dönük başörtülü genç kızın fotoğrafını "Laiklik. Okul abaya sorunuyla karşı karşıya" başlığıyla manşete taşıdı.Gazetede, bu konuya ilişkin "Cumhuriyet okuluna meydan okuyan elbise" başlığıyla ele alınan haberde, abayanın Müslüman kızlar arasında yaygınlaştığı iddia edildi.Okullarda geçen ay laiklik prensibine karşı ihlallerin sayısının 438 olduğu kaydedilen haberde, bunların yarısının, dini simgeler ve kıyafetler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.Haberde, abayanın dini elbise olmadığı ve bu giysinin Selefiler tarafından teşvik edildiği savunuldu.Fransız BFMTV kanalı, aynı gün ülkedeki Müslüman kızların, okula girerken yasak olduğu için başörtüsünü çıkardığı anların görüntülerini bulanıklaştırarak servis etti."Okulda abayalar yasaklanmalı mı?" sorusu günlerdir yerel basında ve sosyal medyada tartışılıyor.Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, abayanın İslami simge olmadığını vurguladı.Gündemin abayayla meşgul edilmesine muhalefetten tepkiBoyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot, Twitter'dan Le Parisien'in manşetine şu ifadelerle tepki verdi:Panot, Müslüman karşıtlığının, özellikle de kadınlara yönelik olduğunda birçok gazete için çok sattırdığını belirtti.LFI Milletvekili David Guiraud geçen hafta konuk olduğu BFMTV'de, devletin "bir giysinin dini olup olmadığına" karar vermeye yetkisi olmadığını ve Müslüman olmayan kişilerin de abaya giydiğini kaydetti.Arapçada "pardösü" anlamına gelen "abaya", Orta Doğu'da dışarı çıkıldığında giyilen bir dış giysi. Avrupa ve Fransa'da da gündelik hayatta kullanılan abayanın, ülkelere göre rengi ve şekli değişiklik gösterebiliyor.Başörtü meselesinin bir uzantısı olan abaya meselesiFransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da, 3 orta okul öğrencisi başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.27 Kasım 1989'da Danıştay, öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simge taşımalarının laiklik prensibine aykırı olmadığına karar verdi."Başörtü meselesi" uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.Fransa'da 2015'te ise uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki bir kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.
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fransa, müslüman, başörtüsü
fransa, müslüman, başörtüsü

Fransa'da okullarda uzun elbise 'abaya' giyilmesinin yasaklanması gündemde

12:01 17.06.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIAbaya
Abaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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Fransa'da genç kızların okullarda giydiği uzun elbise 'abaya'lar dini bir kıyafet olduğu gerekçesiyle yasaklanabilir.
Fransa'da kızların okulda giydiği 'abaya' olarak adlandırılan uzun elbisenin dini simge olup olmadığı tartışılıyor. Ülkede halihazırda ilk ve orta dereceli okullarda başörtüsü takmak yasak.
Le Parisien gazetesi, 7 Haziran'da sırtı dönük başörtülü genç kızın fotoğrafını "Laiklik. Okul abaya sorunuyla karşı karşıya" başlığıyla manşete taşıdı.
Gazetede, bu konuya ilişkin "Cumhuriyet okuluna meydan okuyan elbise" başlığıyla ele alınan haberde, abayanın Müslüman kızlar arasında yaygınlaştığı iddia edildi.
Okullarda geçen ay laiklik prensibine karşı ihlallerin sayısının 438 olduğu kaydedilen haberde, bunların yarısının, dini simgeler ve kıyafetler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.
Haberde, abayanın dini elbise olmadığı ve bu giysinin Selefiler tarafından teşvik edildiği savunuldu.
Fransız BFMTV kanalı, aynı gün ülkedeki Müslüman kızların, okula girerken yasak olduğu için başörtüsünü çıkardığı anların görüntülerini bulanıklaştırarak servis etti.
"Okulda abayalar yasaklanmalı mı?" sorusu günlerdir yerel basında ve sosyal medyada tartışılıyor.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, abayanın İslami simge olmadığını vurguladı.

Gündemin abayayla meşgul edilmesine muhalefetten tepki

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot, Twitter'dan Le Parisien'in manşetine şu ifadelerle tepki verdi:
"Eşi benzeri görülmemiş bir sosyal krizden, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yönetimindeki özgürlüklere yönelik büyük saldırıdan, çok erken bir kuraklıktan geçiyoruz ve bir gıda krizi yaklaşıyor. Ancak Le Parisien Müslüman kadınların kıyafetlerini ön sayfasına taşıyor."
Panot, Müslüman karşıtlığının, özellikle de kadınlara yönelik olduğunda birçok gazete için çok sattırdığını belirtti.
LFI Milletvekili David Guiraud geçen hafta konuk olduğu BFMTV'de, devletin "bir giysinin dini olup olmadığına" karar vermeye yetkisi olmadığını ve Müslüman olmayan kişilerin de abaya giydiğini kaydetti.
Arapçada "pardösü" anlamına gelen "abaya", Orta Doğu'da dışarı çıkıldığında giyilen bir dış giysi. Avrupa ve Fransa'da da gündelik hayatta kullanılan abayanın, ülkelere göre rengi ve şekli değişiklik gösterebiliyor.

Başörtü meselesinin bir uzantısı olan abaya meselesi

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da, 3 orta okul öğrencisi başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.
27 Kasım 1989'da Danıştay, öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simge taşımalarının laiklik prensibine aykırı olmadığına karar verdi.
"Başörtü meselesi" uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.
Fransa'da 2015'te ise uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki bir kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.
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