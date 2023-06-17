https://sputniknews.com.tr/20230617/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-1072574166.html

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğu açıklandı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T13:46+0300

2023-06-17T13:46+0300

2023-06-17T13:46+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

borç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072572777_6:0:646:360_1920x0_80_0_0_b146aeec9cbb290deff6b092572c32b5.png

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda devam ediyor. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, denetim kurulu raporunu okudu.Bilecik, "Bizim dışımızda bazı gelişmeler olmasaydı yaptığımız tüm bu iyileştirmelerin en az 2-3 misli daha iyi sonuçları açıklayabilirdik. Türkiye’de 5 yılda Euro 3,5 katına çıktı. 2018’de 612 milyon Euro borç devralmıştık. Bu borcu yüzde 60 oranla 386 milyon Euro’ya düşürdük” dedi.Erol Bilecik’in ardından kürsüye gelen Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina da, 31 Aralık 2022 itibarıyla Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerin 3 milyar 407 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon TL olduğunu açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, borç