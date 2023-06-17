https://sputniknews.com.tr/20230617/fenerbahceden-5-yildiz-aciklamasi-1072572931.html
Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması
Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armayı kullanacağını açıkladı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T12:20+0300
2023-06-17T12:20+0300
2023-06-17T12:20+0300
spor
fenerbahçe
yıldız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072572777_6:0:646:360_1920x0_80_0_0_b146aeec9cbb290deff6b092572c32b5.png
Kızılhan, sarı lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuştu.Fenerbahçe'nin 5 yıldız arma kullanımını tescillediklerini belirten Kızılhan, "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız" dedi.Genel sekreter Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin 3 temmuz süreci ile ilgili ise, "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072572777_86:0:566:360_1920x0_80_0_0_d42b5d4ef095acc706884259e603fa76.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, yıldız
Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması
Abone ol
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armayı kullanacağını açıkladı.
Kızılhan, sarı lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuştu.
Fenerbahçe'nin 5 yıldız arma kullanımını tescillediklerini belirten Kızılhan, "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız" dedi.
Genel sekreter Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin 3 temmuz süreci ile ilgili ise, "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.