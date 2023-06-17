https://sputniknews.com.tr/20230617/erbakan-yeniden-refah-partisi-secimin-cok-acik-ve-net-bir-sekilde-kazanan-partisi-olarak-cikmistir-1072587991.html

Erbakan: Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır

Erbakan: Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır" dedi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T21:58+0300

2023-06-17T21:58+0300

2023-06-17T21:58+0300

türkiye

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında partisinin Bağcılar ilçe teşkilatını ziyaret etti.Burada yaptığı konuşmada seçimlerde gösterdiği çaba için teşkilat üyelerine teşekkür eden Erbakan, Yeniden Refah Partisinin seçime kendi listesiyle girerek 5 milletvekili çıkarmasının büyük anlam taşıdığını söyledi.Yeniden Refah Partisinin seçimde büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Erbakan, 2023 seçimlerinde olduğu gibi benzer gayreti sürdürerek 2028 seçimlerinde de Yeniden Refah Partisini iktidara taşımak için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.'7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur'Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerin birbirine düştüğünü belirten Erbakan, şunları kaydetti:'5 milletvekilimizle TBMM'de milletimizin sesi, temsilcisi olacağız'Erbakan, daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bağcılar'da konuştu:Burada da konuşan Erbakan, seçmenlere Yeniden Refah Partisine destek verdikleri için teşekkür etti.Parti olarak vatandaşların sorunlarının çözümü için TBMM'de yoğun çaba göstereceklerini ifade eden Erbakan, 50 senelik Milli Görüş anlayışının aynı istikamette Meclis'te millete hizmet etmeyi sürdüreceğini anlattı.Milli Görüş'ün 21 yıl sonra yeniden Meclis'te yer aldığını dile getiren Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 5 milletvekilimizle TBMM'de milletimizin sesi, temsilcisi olacağız, milletimizin derdiyle dertleneceğiz ve bu dertlerin çözülmesi için, aziz milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için en etkili çalışmayı gerçekleştireceğiz. Milli Görüş demek hayra motor olmak, şerre fren olmak demektir" diye konuştu.'Projelerin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz'Üretime ve istihdama yönelik tesislerin kurulması gerektiğini ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha sonra Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu'nu ziyaret eden Erbakan, dernek üyeleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.

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