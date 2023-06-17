Erbakan: Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır
© İHA / FURKAN DUMAN-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
© İHA / FURKAN DUMAN-
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında partisinin Bağcılar ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Burada yaptığı konuşmada seçimlerde gösterdiği çaba için teşkilat üyelerine teşekkür eden Erbakan, Yeniden Refah Partisinin seçime kendi listesiyle girerek 5 milletvekili çıkarmasının büyük anlam taşıdığını söyledi.
Yeniden Refah Partisinin seçimde büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde ilk girmiş olduğu seçim olmasına rağmen rakiplerin sahip olduğu imkanların pek çoğundan yoksun olmasına rağmen teşkilatlarımızın fedakarlığı, gayreti, özverisi ve aynı zamanda milletimizin Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın yeri dolayısıyla 1 milyon 529 bin oy almış ve 5 milletvekili çıkarmaya muvaffak olmuştur."
Erbakan, 2023 seçimlerinde olduğu gibi benzer gayreti sürdürerek 2028 seçimlerinde de Yeniden Refah Partisini iktidara taşımak için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.
'7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur'
Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerin birbirine düştüğünü belirten Erbakan, şunları kaydetti:
"Seçimin hemen ertesi günü birbirlerine söyledikleri sözler ve birbirleriyle adeta bir çatışmanın içine girmiş olmaları 7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Biz bunları seçim döneminde de seçimden önce de ifade ettik. Birbirine benzemezlerin bir araya gelmesiyle bu ortaya koydukları söylemlerle sahip oldukları zihniyetle geçmiş dönemdeki icraatlarıyla bu 7'li maşa ittifakından ülkeye, millete bir hayır gelmeyeceğini, bunlara ülkenin, devletin teslim edilemeyeceğini ifade ettik. Hemen seçimin arkasından yapmış oldukları açıklamalar, birbirlerine düşmeleri, birbirlerini suçlamaları bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu."
'5 milletvekilimizle TBMM'de milletimizin sesi, temsilcisi olacağız'
Erbakan, daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bağcılar'da konuştu:
Burada da konuşan Erbakan, seçmenlere Yeniden Refah Partisine destek verdikleri için teşekkür etti.
Parti olarak vatandaşların sorunlarının çözümü için TBMM'de yoğun çaba göstereceklerini ifade eden Erbakan, 50 senelik Milli Görüş anlayışının aynı istikamette Meclis'te millete hizmet etmeyi sürdüreceğini anlattı.
Milli Görüş'ün 21 yıl sonra yeniden Meclis'te yer aldığını dile getiren Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 5 milletvekilimizle TBMM'de milletimizin sesi, temsilcisi olacağız, milletimizin derdiyle dertleneceğiz ve bu dertlerin çözülmesi için, aziz milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için en etkili çalışmayı gerçekleştireceğiz. Milli Görüş demek hayra motor olmak, şerre fren olmak demektir" diye konuştu.
'Projelerin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz'
Üretime ve istihdama yönelik tesislerin kurulması gerektiğini ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi bizim 1,5 milyon üniversite diplomalı işsizimize, 10 milyonluk işsizler ordumuza iş imkanı sağlayacak adımlarımızı atmamız lazım. Bu ülkenin evladı kendi doğup büyüdüğü toprakta, kendi memleketinde istihdam imkanına sahip olacak, alnının teriyle kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilecek. Bunun için de Yeniden Refah Partisi olarak projelerimizi ortaya koyduk. 81 ilimize 681 refah projesi ortadadır. Türkiye'nin bütün illerinde hangi ilde hangi fabrika, hangi tesis kurulacak, nasıl istihdam sağlanacak, nasıl üretim yapılacak, nasıl kalkınacağız bunun projelerini, fizibilitelerini bu kitabın içerisinde ortaya koyduk. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak 5 milletvekiliyle de olsa en güçlü şekilde bu projelerin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz."
Daha sonra Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu'nu ziyaret eden Erbakan, dernek üyeleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.