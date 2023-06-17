https://sputniknews.com.tr/20230617/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-yeni-bir-muhalefet-anlayisina-ihtiyaci-vardir-1072586966.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T21:24+0300

2023-06-17T21:24+0300

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türkiye

muhalefet

recep tayyip erdoğan

seçim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade etti."14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir 5 yıl daha kazanmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230617/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ihracatcilar-meclisi-genel-kurulunda-konusuyor-1072575292.html

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muhalefet, recep tayyip erdoğan, seçim