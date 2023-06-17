https://sputniknews.com.tr/20230617/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ihracatcilar-meclisi-genel-kurulunda-konusuyor-1072575292.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T15:15+0300

2023-06-17T15:15+0300

2023-06-17T15:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye ihracatçılar meclisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Her biriniz Türk ekonomisinin üretim kapasitesinin giderek artan gücünün sembollerisiniz. Sağladığınız istihdamla, yaptığınız ihracatla yerli ve milli tarifimizin adeta vücut bulmuş halisiniz. Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile ‘Türk malı’ damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.🔸Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçıları hep yol ve kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Türkiye İhracatçılar Meclisi bize sıkıntıları iletti, öneriler sundu. Biz de sizin sorunlarınıza kalıcı çözümler ürettik.🔸Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık ve süratle ziyaretlerimize başladık. Afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılmasından cazibe merkezleri programına dahil edilmesine, KOBİ tanımındaki üst limitin 250 milyondan 500 milyon liraya çıkarılmasından asgari ücret desteğinin uzatılmasına kadar bize ilettiğiniz taleplerinize olumlu cevap verdik.🔸Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.🔸Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz.🔸(İhracat hedefi) 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır.🔸Bu yıl Eximbank'ın KOBİ'lerimize sağladığı kredi hacim oranı yüzde 25,8'e yükselecektir.🔸İnşallah 2023 yılında 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar ihracata hep birlikte şahit olacağız."

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recep tayyip erdoğan, türkiye ihracatçılar meclisi