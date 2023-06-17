https://sputniknews.com.tr/20230617/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-telefonda-gorustu-1072582003.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T19:20+0300
2023-06-17T19:20+0300
2023-06-17T19:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ursula von der leyen
avrupa birliği
türkiye
avrupa birliği
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen, avrupa birliği, türkiye, avrupa birliği
recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen, avrupa birliği, türkiye, avrupa birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.