https://sputniknews.com.tr/20230617/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-telefonda-gorustu-1072582003.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T19:20+0300

2023-06-17T19:20+0300

2023-06-17T19:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ursula von der leyen

avrupa birliği

türkiye

avrupa birliği

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

türkiye

avrupa birliği

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recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen, avrupa birliği, türkiye, avrupa birliği