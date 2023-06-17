https://sputniknews.com.tr/20230617/bm-genel-sekreteri-guterres-imf-ve-dunya-bankasina-reform-cagrisi-yapti-1072576186.html
BM Genel Sekreteri Guterres, IMF ve Dünya Bankasına reform çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, IMF ve Dünya Bankasına reform çağrısı yaptı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmekte olan ülkelerin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasından yeterince... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T16:02+0300
2023-06-17T16:02+0300
2023-06-17T16:02+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
reform
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Guterres, IMF ve Dünya Bankasının Kovid-19 salgını dönemindeki çalışmalarını 'düpedüz başarısızlık' olarak nitelendirerek bunun, onlarca ülkeyi yüksek oranda borçlu bıraktığını vurguladı.Zengin ülkelerin fakir ülkelere göre IMF'den daha çok yararlandığını belirten Guterres, IMF ve Dünya Bankasının 'tarihi yanlışlardan' dönmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.Guterres, salgın süresince, 772 milyon nüfusu olan G7 ülkelerinin IMF'den 280 milyar dolar aldığına, 1,1 milyar nüfuslu az gelişmiş ülkelere ise 8 milyar dolar tahsis edildiğine dikkati çekti.Konuya ilişkin görüş bildiren Kriz Grubu BM Direktörü Richard Gowan da "Batılı hükümetler, Çin'in gelişmekte olan ülkelere borç verme konusunda gitgide daha etkili olduğunun farkında. Bu yüzden de IMF ve Dünya Bankasında reform yaparak yoksul ülkelerin borç için Pekin'e bel bağlamasını önlemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, reform
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, reform
BM Genel Sekreteri Guterres, IMF ve Dünya Bankasına reform çağrısı yaptı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmekte olan ülkelerin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasından yeterince yararlanamadığını belirterek bu kurumlara reform çağrısı yaptı.
Guterres, IMF ve Dünya Bankasının Kovid-19 salgını dönemindeki çalışmalarını 'düpedüz başarısızlık' olarak nitelendirerek bunun, onlarca ülkeyi yüksek oranda borçlu bıraktığını vurguladı.
Zengin ülkelerin fakir ülkelere göre IMF'den daha çok yararlandığını belirten Guterres, IMF ve Dünya Bankasının 'tarihi yanlışlardan' dönmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, salgın süresince, 772 milyon nüfusu olan G7 ülkelerinin IMF'den 280 milyar dolar aldığına, 1,1 milyar nüfuslu az gelişmiş ülkelere ise 8 milyar dolar tahsis edildiğine dikkati çekti.
Konuya ilişkin görüş bildiren Kriz Grubu BM Direktörü Richard Gowan da "Batılı hükümetler, Çin'in gelişmekte olan ülkelere borç verme konusunda gitgide daha etkili olduğunun farkında. Bu yüzden de IMF ve Dünya Bankasında reform yaparak yoksul ülkelerin borç için Pekin'e bel bağlamasını önlemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.