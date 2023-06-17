https://sputniknews.com.tr/20230617/biden-ukraynanin-nato-surecinin-kolaylastirilmasina-karsi-1072581670.html
Biden, Ukrayna’nın NATO sürecinin kolaylaştırılmasına karşı
Biden, Ukrayna’nın NATO sürecinin kolaylaştırılmasına karşı
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın NATO’ya giden yolu kolaylaştırmayacaklarını belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T19:06+0300
2023-06-17T19:06+0300
2023-06-17T19:06+0300
ukrayna krizi
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joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna, NATO’nun bir parçası olabilmek için diğer üyelerle aynı standartlara uygun olmalı” diyerek Ukrayna için özel olarak ittifaka katılma sürecini kolaylaştırmayacağını kaydetti.Daha önce Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nde, üyelik için net davet almayı umduklarını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak liderlerinin önümüzdeki zirvede, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetini askeri ittifaka davet etmeyi planlamadığını, sadece yakınlaşmanın derinleştirilmesini değerlendireceklerini açıklamıştı.
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abd, joe biden, ukrayna, nato
abd, joe biden, ukrayna, nato
Biden, Ukrayna’nın NATO sürecinin kolaylaştırılmasına karşı
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın NATO’ya giden yolu kolaylaştırmayacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna, NATO’nun bir parçası olabilmek için diğer üyelerle aynı standartlara uygun olmalı” diyerek Ukrayna için özel olarak ittifaka katılma sürecini kolaylaştırmayacağını kaydetti.
Daha önce Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nde, üyelik için net davet almayı umduklarını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak liderlerinin önümüzdeki zirvede, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetini askeri ittifaka davet etmeyi planlamadığını, sadece yakınlaşmanın derinleştirilmesini değerlendireceklerini açıklamıştı.