https://sputniknews.com.tr/20230617/biden-ukraynanin-nato-surecinin-kolaylastirilmasina-karsi-1072581670.html

Biden, Ukrayna’nın NATO sürecinin kolaylaştırılmasına karşı

Biden, Ukrayna’nın NATO sürecinin kolaylaştırılmasına karşı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın NATO’ya giden yolu kolaylaştırmayacaklarını belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T19:06+0300

2023-06-17T19:06+0300

2023-06-17T19:06+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

ukrayna

nato

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ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna, NATO’nun bir parçası olabilmek için diğer üyelerle aynı standartlara uygun olmalı” diyerek Ukrayna için özel olarak ittifaka katılma sürecini kolaylaştırmayacağını kaydetti.Daha önce Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nde, üyelik için net davet almayı umduklarını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak liderlerinin önümüzdeki zirvede, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetini askeri ittifaka davet etmeyi planlamadığını, sadece yakınlaşmanın derinleştirilmesini değerlendireceklerini açıklamıştı.

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