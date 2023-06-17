https://sputniknews.com.tr/20230617/bati-basini-bati-ukraynanin-karsi-saldirisinin-basarisizligi-nedeniyle-putine-yeni-mesaj-veriyor-1072577224.html

Batı basını: Batı, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısızlığı nedeniyle Putin'e yeni mesaj veriyor

Batı basını: Batı, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısızlığı nedeniyle Putin'e yeni mesaj veriyor

Bloomberg, NATO’nun Kiev'e desteğini göstermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine eski F-16'ları göndereceğini aktardı. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T17:13+0300

2023-06-17T17:13+0300

2023-06-17T17:13+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

batı

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Bloomberg’de Ian Marlowe ve Natalya Drozdyak imzasıyla yayınlanan makalede, Batılı ülkelerin, sadece Vladimir Putin’e NATO'nun Kiev'i desteklemeye devam edeceği mesajı vernek için, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine savaş alanında pek yardımı olmayacak durumdaki eski F-16'ları gönderecekleri belirtildi.Makalede, “NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya göndermeyi düşündükleri F-16'ların, mevcut saldırıda Kiev'e yardım etmek için zamanında varması pek olası değil. Mevcut eski uçaklar da havadaki durumu değiştirmek için yeterli değil. İttifakın aklında farklı bir mesaj var” değerlendirmesi yapıldı.Böyle bir kararla Batı’nın Rusya'ya Kiev rejimine silah pompalamaya devam etmeye hazır olduğunu göstermek istediğini belirten gazeteciler, olası uçak teslimatlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için pratik bir önemi olmayacağına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

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