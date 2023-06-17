https://sputniknews.com.tr/20230617/asgari-ucretle-birlikte-neler-degisecek-1072585839.html

Asgari ücretle birlikte neler değişecek?

Asgari ücretle birlikte neler değişecek?

Asgari ücretteki artışla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması ve daha birçok alandaki fiyatlar... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T21:06+0300

2023-06-17T21:06+0300

2023-06-17T21:08+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

siyasi geçiş konseyi (sgk)

işsizlik maaşı

işsizlik maaşı

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Asgari ücrette zam pazarlığında ikinci görüşme pazartesi günü yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişecek.NTV'nin haberinde, zam olasılıklarına göre, işsizlik maaşından engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler şu şekilde:İşsizlik maaşıSigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor.2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor.Askerlik ve doğum borçlanmasıEmekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.Kıdem tazminatıMevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alabiliyor.Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.65 yaş aylığı65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.Engelli aylığıEngelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.Rapor ücretleriAsgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor.Yüzde 35 zam olursa: Ayakta tedavide 301,7 lira, yatarak tedavide 226.3 liraya yükselecek.Stajyer maaşlarıİşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor.Genel sağlık sigortası primleriGenel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uyguluyor.İsteğe bağlı sigorta primleriİsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor.SGK taban ve tavan primleriAsgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira, üst sınır 75 bin 60 lira düzeyinde.

https://sputniknews.com.tr/20230614/asgari-ucret-zammi-oncesi-sgk-uyarisi-son-gunler-1072412461.html

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asgari ücret sonrası işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, asgari ücret ne olacak?