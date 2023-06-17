https://sputniknews.com.tr/20230617/ankarada-kiraci-ev-sahibini-pompali-tufekle-oldurdu-1072583572.html

Ankara'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T19:55+0300

2023-06-17T19:55+0300

2023-06-17T19:55+0300

türkiye

altındağ

ankara

orhan mercan

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

türkiye

altındağ

ankara

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altındağ, ankara, orhan mercan