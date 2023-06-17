https://sputniknews.com.tr/20230617/ankarada-kiraci-ev-sahibini-pompali-tufekle-oldurdu-1072583572.html
Ankara'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Ankara'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T19:55+0300
2023-06-17T19:55+0300
2023-06-17T19:55+0300
türkiye
altındağ
ankara
orhan mercan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
türkiye
altındağ
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_edaeb22177f9e49f993e266a98e255fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altındağ, ankara, orhan mercan
altındağ, ankara, orhan mercan
Ankara'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Abone ol
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.