https://sputniknews.com.tr/20230617/akkuyu-ngs-kapsaminda-cift-diplomali-yuksek-lisans-programi-baslatiliyor-1072575339.html

Akkuyu NGS kapsamında çift diplomalı yüksek lisans programı başlatılıyor

Akkuyu NGS kapsamında çift diplomalı yüksek lisans programı başlatılıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için başlatılan personel eğitim programı kapsamında çift diplomalı yüksek lisans programı açılacağı bildirildi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T14:45+0300

2023-06-17T14:45+0300

2023-06-17T14:45+0300

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkiye

yüksek lisans

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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki üniversitelerde nükleer uzmanlık eğitimi alacak öğrencilerin listesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer AŞ temsilcilerinin video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında açıklandı.Türk üniversitelerinden mezun olan 53 öğrenci yüksek lisans programı için yapılan giriş sınavını başarıyla geçti. Bu öğrenciler Rusya'nın en iyi teknik üniversiteleri olan Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsünde nükleer ve ilgili yüksek lisans programlarında eğitim alacak.Programa katılanlar bir akademik yıl boyunca teknik terimleri de öğrenecek şekilde Rusça eğitim alacak. Dil eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterliliklerinin onaylanmasının ardından Rusya'daki söz konusu üniversiteler ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki ortak 2 yıllık yüksek lisans programının ilk yılına kaydolacak. Yüksek lisans programının ilk yılı İTÜ'de, ikinci yılı ise Rusya'daki üniversitelerde yapılacak.Eğitimi başarıyla tamamlayanlara biri Rusya'dan, diğeri Türkiye'den iki diploma verilecek. Elde edilen uzmanlıklara uygun olarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylara Akkuyu NGS projesinde istihdam garantisi de veriliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS'ye yüksek nitelikli Türk uzman yetiştirme programının devam ettiğini belirterek, "296 genç mühendis şimdiden Rus üniversitelerinden mezun oldu ve dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesinde mesleki deneyim kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda Akkuyu NGS proje ekibine katılmak üzere 300 Türk uzmana daha eğitim verilecek. Rusya'daki eğitim sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda nükleer santrallerin işletilmesinde pratik stajları da içermektedir." ifadelerini kullandı.Rus ve Türk üniversiteleri arasında yükseköğretimde ortak eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin protokol, 2022 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ tarafından imzalanmıştı.Akkuyu NGS için hedef odaklı eğitim programı 2011'den beri uygulanmaya devam ediyor. Türk mühendislerin ülkenin ilk nükleer santralinde görev almalarına yönelik eğitim, tahsis edilen kontenjanlara uygun olarak Rusya Federasyonu bütçesinden karşılanıyor. Akkuyu Nükleer AŞ, burs, vize desteği ve sağlık sigortası sağlamanın yanı sıra İstanbul-Moskova-İstanbul hattında geçerli yıllık belirli sayıda uçuşun ödemesini de üstleniyor.

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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), yüksek lisans