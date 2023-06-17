ABD'de Vietnam savaşı sırasında gizli Pentagon belgelerini sızdıran Ellsberg 92 yaşında öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu
15:05
98 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Abdüllatif Şener bunu neden yaptı?
18:33
87 dk
Z RAPORU
Bakan Şimşek'ten 1 günde 2 görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:02
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:01
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:23
1 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
14:53
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:31
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230617/abdde-vietnam-savasi-sirasinda-gizli-pentagon-belgelerini-sizdiran-ellsberg-92-yasinda-oldu-1072567388.html
ABD'de Vietnam savaşı sırasında gizli Pentagon belgelerini sızdıran Ellsberg 92 yaşında öldü
ABD'de Vietnam savaşı sırasında gizli Pentagon belgelerini sızdıran Ellsberg 92 yaşında öldü
ABD’de Pentagon belgeleri olarak bilinen, hükümetin Vietnam savaşıyla ilgili yalanlarını ortaya çıkaran gizli belgeleri ifşa eden savaş karşıtı aktivist Daniel... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T02:53+0300
2023-06-17T02:53+0300
dünya
abd
pentagon
gizli belgeler
vietnam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072567221_0:0:1100:618_1920x0_80_0_0_1e891fdc6772ca93400243fac484bdb3.jpg
Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ellsberg’in 92 yaşında California’daki evinde pankreas kanserine yenik düştüğü bildirildi.Ellsberg, 2 Mart’ta ilk kez Twitter hesabından kendisine 'müdahale edilemez pankreas kanseri' teşhisinin konulduğunu duyurmuş ve “Size, doktorlarımın bana 3 ila 6 ay süre verdiğini haber vermekten dolayı üzgünüm” ifadesini paylaşmıştı.Pentagon belgelerini basına sızdırdıChicago’da 1931’de doğan Ellsberg, 1952’de Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetleri'ne katılarak iki yıl orduda görev yaptı.Ellsberg, ordudan sonra Harvard’a dönerek ekonomi üzerine doktorasını tamamladı ve 1964’te Savunma Bakanı Robert McNamara döneminde Pentagon’da işe başladı.Vietnam’da iki yıl görev yapan Ellsberg, bölgedeki savaşla ilgili en gizli bilgileri içeren ve Pentagon gelgeleri adıyla bilinen Savunma Bakanlığının özel kapsamlı çalışmasına katkıda bulundu.Zamanla Vietnam Savaşı konusundaki fikirleri değişen Ellsberg, RAND Corporation’da savunma analisti olarak çalışırken 1969’da ABD hükümetinin savaşı kazanamayacağını çok önceden bildiğini ve kamuoyunu kandırdığını ortaya çıkaran 7 bin sayfalık Pentagon belgelerini gizlice fotokopisini çekerek basına sızdırdı.Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, Ellsberg'i hain olmakla suçlarken yönetim, New York Times ve Washington Post’a sızdırılan belgelerin yayımlanmaması için mahkemeye başvurdu ancak Yüksek Mahkeme, davada basının lehine karar verdi.115 yıl hapis cezası talebiyle yargılandıCasusluk Yasası’ndan dava açılan Ellsberg, 115 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Dava, Nixon hükümetinin yasa dışı gizli dinlemeler yaptığının ortaya çıkmasıyla usulsüzlükten iptal edildi.Dönemin uzmanları, Ellsberg’in sızdırdığı belgelerin ülkedeki savaş karşıtlığını artırarak ABD’nin Vietnam’dan çekilmesinde etken olduğu, akabindeki gelişmelerin de Nixon’ı istifaya götüren Watergate Skandalı’nın ilk işaretlerini oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.Ellsberg, Vietnam savaşından sonra ömür boyu savaş karşıtı tutumunu sürdürdü, Irak ve Afganistan başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı çıkanların arasında yer aldı.Devlete ait gizli belgelerin sızdırılması konusunda her zaman muhbirlere arka çıkan Ellsberg, bu konuda ABD kamuoyunda çok tartışılan Edward Snowden ve Chelsea Manning gibi ifşacılara da destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/pentagon-ifsacisi-kotu-uzaylilar-dunyada-insanlari-oldurdu-abd-sirri-saklamak-icin-her-seyi-yapar-1072368819.html
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072567221_42:0:866:618_1920x0_80_0_0_f2673f0ac30a4b5dd993e2d0d08d3b23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, gizli belgeler, vietnam
abd, pentagon, gizli belgeler, vietnam

ABD'de Vietnam savaşı sırasında gizli Pentagon belgelerini sızdıran Ellsberg 92 yaşında öldü

02:53 17.06.2023
© AP PhotoDaniel Ellsberg
Daniel Ellsberg - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD’de Pentagon belgeleri olarak bilinen, hükümetin Vietnam savaşıyla ilgili yalanlarını ortaya çıkaran gizli belgeleri ifşa eden savaş karşıtı aktivist Daniel Ellsberg hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ellsberg’in 92 yaşında California’daki evinde pankreas kanserine yenik düştüğü bildirildi.
Ellsberg, 2 Mart’ta ilk kez Twitter hesabından kendisine 'müdahale edilemez pankreas kanseri' teşhisinin konulduğunu duyurmuş ve “Size, doktorlarımın bana 3 ila 6 ay süre verdiğini haber vermekten dolayı üzgünüm” ifadesini paylaşmıştı.

Pentagon belgelerini basına sızdırdı

Chicago’da 1931’de doğan Ellsberg, 1952’de Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetleri'ne katılarak iki yıl orduda görev yaptı.
Ellsberg, ordudan sonra Harvard’a dönerek ekonomi üzerine doktorasını tamamladı ve 1964’te Savunma Bakanı Robert McNamara döneminde Pentagon’da işe başladı.
Vietnam’da iki yıl görev yapan Ellsberg, bölgedeki savaşla ilgili en gizli bilgileri içeren ve Pentagon gelgeleri adıyla bilinen Savunma Bakanlığının özel kapsamlı çalışmasına katkıda bulundu.
Zamanla Vietnam Savaşı konusundaki fikirleri değişen Ellsberg, RAND Corporation’da savunma analisti olarak çalışırken 1969’da ABD hükümetinin savaşı kazanamayacağını çok önceden bildiğini ve kamuoyunu kandırdığını ortaya çıkaran 7 bin sayfalık Pentagon belgelerini gizlice fotokopisini çekerek basına sızdırdı.
Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, Ellsberg'i hain olmakla suçlarken yönetim, New York Times ve Washington Post’a sızdırılan belgelerin yayımlanmaması için mahkemeye başvurdu ancak Yüksek Mahkeme, davada basının lehine karar verdi.

115 yıl hapis cezası talebiyle yargılandı

Casusluk Yasası’ndan dava açılan Ellsberg, 115 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Dava, Nixon hükümetinin yasa dışı gizli dinlemeler yaptığının ortaya çıkmasıyla usulsüzlükten iptal edildi.
Dönemin uzmanları, Ellsberg’in sızdırdığı belgelerin ülkedeki savaş karşıtlığını artırarak ABD’nin Vietnam’dan çekilmesinde etken olduğu, akabindeki gelişmelerin de Nixon’ı istifaya götüren Watergate Skandalı’nın ilk işaretlerini oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.
Ellsberg, Vietnam savaşından sonra ömür boyu savaş karşıtı tutumunu sürdürdü, Irak ve Afganistan başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı çıkanların arasında yer aldı.
Devlete ait gizli belgelerin sızdırılması konusunda her zaman muhbirlere arka çıkan Ellsberg, bu konuda ABD kamuoyunda çok tartışılan Edward Snowden ve Chelsea Manning gibi ifşacılara da destek verdi.
Pentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
YAŞAM
Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar Dünya'da insanları öldürdü, ABD sırrı saklamak için her şeyi yapar
13 Haziran , 12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала