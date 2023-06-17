İngiltere Kralı 3. Charles'ın hükümdar olarak ilk resmi doğum günü kutlanıyor

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Kral'ın torunları Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte da Buckingham Sarayı'nın balkonunda diğer kraliyet mensuplarıyla uçuş gösterisini izledi.

Ayrıca, 75 yaşına giren Kral Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak üzere başkentte farklı noktalarda çok sayıda top atışı yapıldı.