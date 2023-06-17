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İngiltere Kralı 3. Charles'ın hükümdar olarak ilk resmi doğum günü kutlanıyor
İngiltere Kralı 3. Charles'ın hükümdar olarak ilk resmi doğum günü kutlanıyor
İngiltere'de 75 yaşına giren Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlamaları kapsamında, başkent Londra'da askeri geçit töreni düzenlendi. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
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фото, kral charles, ingiltere, doğum günü, fotoğraf
фото, kral charles, ingiltere, doğum günü, fotoğraf

İngiltere Kralı 3. Charles'ın hükümdar olarak ilk resmi doğum günü kutlanıyor

18:12 17.06.2023 (güncellendi: 18:13 17.06.2023)
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İngiltere'de 75 yaşına giren Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlamaları kapsamında, başkent Londra'da askeri geçit töreni düzenlendi.
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan etkinliğe katılmak üzere ayrılan Kral Charles, hükümdar olarak ilk kez at üstünde doğum günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenine katıldı.

Resmi konutu Buckingham Sarayı&#x27;ndan etkinliğe katılmak üzere ayrılan Kral Charles, hükümdar olarak ilk kez at üstünde doğum günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenine katıldı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan etkinliğe katılmak üzere ayrılan Kral Charles, hükümdar olarak ilk kez at üstünde doğum günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenine katıldı.

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Yaklaşık 200 at ve bin 400 askerin katıldığı etkinlik, Kral Charles ve üst düzey kraliyet mensuplarının, Buckingham Sarayı karşısındaki The Mall Caddesi ve ardından Horse Guards Parade geçit töreni alanına doğru ilerlemesiyle başladı.

Yaklaşık 200 at ve bin 400 askerin katıldığı etkinlik, Kral Charles ve üst düzey kraliyet mensuplarının, Buckingham Sarayı karşısındaki The Mall Caddesi ve ardından Horse Guards Parade geçit töreni alanına doğru ilerlemesiyle başladı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Yaklaşık 200 at ve bin 400 askerin katıldığı etkinlik, Kral Charles ve üst düzey kraliyet mensuplarının, Buckingham Sarayı karşısındaki The Mall Caddesi ve ardından Horse Guards Parade geçit töreni alanına doğru ilerlemesiyle başladı.

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Etkinliği, sabahın erken saatlerinden bu yana The Mall Caddesi ve Horse Guards Parade'de bulunan binlerce kişi coşkuyla izledi.

Etkinliği, sabahın erken saatlerinden bu yana The Mall Caddesi ve Horse Guards Parade&#x27;de bulunan binlerce kişi coşkuyla izledi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Etkinliği, sabahın erken saatlerinden bu yana The Mall Caddesi ve Horse Guards Parade'de bulunan binlerce kişi coşkuyla izledi.

© AFP 2023 / DANIEL LEAL

Kral Charles, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından 1986'dan bu yana doğum günü dolayısıyla düzenlenen törene at üstünde katılan ilk hükümdar oldu.

Kral Charles, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth&#x27;in ardından 1986&#x27;dan bu yana doğum günü dolayısıyla düzenlenen törene at üstünde katılan ilk hükümdar oldu. - Sputnik Türkiye
4/8
© AFP 2023 / DANIEL LEAL

Kral Charles, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından 1986'dan bu yana doğum günü dolayısıyla düzenlenen törene at üstünde katılan ilk hükümdar oldu.

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Törenin sona ermesinin ardından kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'na geri döndü. ​​​​​​​

Geçit töreninin ardından Kraliyet Donanması, İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 70 uçağın katılımıyla yaklaşık 6 dakika askeri uçuş gösterisi yapıldı.

Törenin sona ermesinin ardından kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı&#x27;na geri döndü. ​​​​​​​Geçit töreninin ardından Kraliyet Donanması, İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 70 uçağın katılımıyla yaklaşık 6 dakika askeri uçuş gösterisi yapıldı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Törenin sona ermesinin ardından kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'na geri döndü. ​​​​​​​

Geçit töreninin ardından Kraliyet Donanması, İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 70 uçağın katılımıyla yaklaşık 6 dakika askeri uçuş gösterisi yapıldı.

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Kral'ın torunları Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte da Buckingham Sarayı'nın balkonunda diğer kraliyet mensuplarıyla uçuş gösterisini izledi.

Ayrıca, 75 yaşına giren Kral Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak üzere başkentte farklı noktalarda çok sayıda top atışı yapıldı.

Kral&#x27;ın torunları Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte da Buckingham Sarayı&#x27;nın balkonunda diğer kraliyet mensuplarıyla uçuş gösterisini izledi.Ayrıca, 75 yaşına giren Kral Charles&#x27;ın resmi doğum gününü kutlamak üzere başkentte farklı noktalarda çok sayıda top atışı yapıldı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Kral'ın torunları Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte da Buckingham Sarayı'nın balkonunda diğer kraliyet mensuplarıyla uçuş gösterisini izledi.

Ayrıca, 75 yaşına giren Kral Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak üzere başkentte farklı noktalarda çok sayıda top atışı yapıldı.

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS(L-R) Britain's Princess Anne, Princess Royal, Britain's Prince George of Wales, Britain's Prince Louis of Wales, Britain's Catherine, Princess of Wales, Britain's Princess Charlotte of Wales and Britain's Prince William, Prince of Wales, come out to watch the fly-past of aircraft by the Britain's Royal Air Force (RAF) from the balcony of Buckingham Palace after attending the King's Birthday Parade, 'Trooping the Colour', in London on June 17, 2023. The ceremony of Trooping the Colour is believed to have first been performed during the reign of King Charles II. Since 1748, the Trooping of the Colour has marked the official birthday of the British Sovereign. Over 1500 parading soldiers and almost 300 horses take part in the event. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
İngiltere Kralı 3. Charles'ın hükümdar olarak ilk resmi doğum günü kutlanıyor - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
© AA / Wiktor Szymanowicz
Kralı 3. Charles - Sputnik Türkiye
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© AA / Wiktor Szymanowicz
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