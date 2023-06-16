https://sputniknews.com.tr/20230616/yeni-asgari-ucret-bayram-oncesi-aciklanacak-mi-ara-zamda-4-senaryo-1072518416.html

Yeni asgari ücret bayram öncesi açıklanacak mı? Ara zamda 4 senaryo

Yeni asgari ücret bayram öncesi açıklanacak mı? Ara zamda 4 senaryo

Milyonları yakından ilgilendiren temmuz ayı asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinin... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T07:33+0300

2023-06-16T07:33+0300

2023-06-16T07:37+0300

ekonomi

asgari ücret

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirlemek için ilk toplantısını geçen günlerde gerçekleştirdi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ara zam için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için görüşmelerin başladığını anımsatan Yılmaz, "Temenni ederiz ki bu üçlü görüşmeler bir uzlaşmayla, ortak anlayışlı sonuçlansın. Müzakereler yapılıyor şu anda. Bu müzakereler temmuz ayı içinde bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü korumaya, enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi. Asgari ücret bayram öncesi açıklanır mı?Asgari ücret konusunda 500 dolar seviyesinde bir rakamın telaffuz edildiğinin hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Biz TL konuşmak durumundayız. Buradaki temelimiz şu, çalışanlarımızı enflasyona hiçbir şekilde ezdirmemek. Bu bizim ana ilkemiz ve mümkünse büyümeden, kalkınmadan bu kesimlere refah payı vermek" ifadelerini kullandı. Asgari ücret görüşmelerinin bayram öncesi sonuçlanmasına yönelik soru hakkında Yılmaz, "Zannetmiyorum doğrusu. Bu müzakereler belli bir süreç alacaktır. Değişik pozisyonlar doğal bir şekilde işçi tarafı farklı bir şey diyecektir, işveren farklı söyleyecektir. Burada ekonomideki gelişmeler mutlaka masaya yatırılacaktır. İki taraf da argümanlarını koyacaktır ortaya. Temenni ederiz ki bir orta noktada buluşsunlar" diye konuştu. Asgari ücrette 2. toplantıAsgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmamakla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran saat 14.00'te 2. toplantısını yapacak. Öte yandan asgari ücret senaryoları merakla sorgulanıyor.Asgari ücret senaryolarıHabertürk'ün haberine göre, asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak. Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20230615/ito-baskani-avdagicten-canli-yayinda-asgari-ucrete-zam-aciklamasi-1072484235.html

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