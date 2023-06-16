https://sputniknews.com.tr/20230616/vanda-41-buyuklugunde-deprem-1072533472.html
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:09+0300
2023-06-16T13:09+0300
2023-06-16T13:30+0300
türkiye
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
van
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Van Tuşba ilçesi olan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230616/ahmet-ercan-oludeniz-kirigini-surdurecektir-diyerek-uyardi-depremin-buyuklugunu-acikladi-1072516676.html
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afad ve kandilli rasathanesi son depremler, van'da deprem, van deprem son dakika, van'da deprem mi oldu
afad ve kandilli rasathanesi son depremler, van'da deprem, van deprem son dakika, van'da deprem mi oldu
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
13:09 16.06.2023 (güncellendi: 13:30 16.06.2023) Abone ol
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Van Tuşba ilçesi olan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.