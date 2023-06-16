https://sputniknews.com.tr/20230616/vanda-41-buyuklugunde-deprem-1072533472.html

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T13:09+0300

2023-06-16T13:09+0300

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türkiye

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

van

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Van Tuşba ilçesi olan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.

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van

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