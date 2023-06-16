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Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Van Tuşba ilçesi olan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230616/ahmet-ercan-oludeniz-kirigini-surdurecektir-diyerek-uyardi-depremin-buyuklugunu-acikladi-1072516676.html
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afad ve kandilli rasathanesi son depremler, van'da deprem, van deprem son dakika, van'da deprem mi oldu
afad ve kandilli rasathanesi son depremler, van'da deprem, van deprem son dakika, van'da deprem mi oldu

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

13:09 16.06.2023 (güncellendi: 13:30 16.06.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Van Tuşba ilçesi olan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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