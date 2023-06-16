https://sputniknews.com.tr/20230616/uzerine-elektrik-diregi-dusen-motosiklet-surucusu-hayatini-kaybetti-1072525640.html
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Meksika’da dört yol ağzında bekleyen motosiklet sürücüsü, üzerine düşen elektrik direği nedeniyle hayatını kaybetti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:04+0300
2023-06-16T12:04+0300
2023-06-16T12:04+0300
dünya
motosiklet
meksika
iş makinesi
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Meksika’nın Puebla eyaletinde dört yol ağzında iş makinası taşıyan tırın geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsünün üzerine elektrik direği düştü. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrik direğinin tırın geçişi sırasında elektrik tellerine takılması sonucu devrildiği belirtildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Puebla Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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motosiklet, meksika, iş makinesi
motosiklet, meksika, iş makinesi
Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Meksika’da dört yol ağzında bekleyen motosiklet sürücüsü, üzerine düşen elektrik direği nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika’nın Puebla eyaletinde dört yol ağzında iş makinası taşıyan tırın geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsünün üzerine elektrik direği düştü.
Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Elektrik direğinin tırın geçişi sırasında elektrik tellerine takılması sonucu devrildiği belirtildi.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Puebla Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.