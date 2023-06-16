https://sputniknews.com.tr/20230616/uluslararasi-dalis-turnuvasinda-sude-koprulu-ve-baris-ikinci-altin-madalya-aldi-1072514315.html
Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı
Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı
Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Türk sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T01:12+0300
2023-06-16T01:12+0300
2023-06-16T01:12+0300
spor
türkiye yüzme federasyonu
altın madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072514149_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_251eeffb2a74f63605e239b5f4dcfcff.jpg
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda karışık senkronize 3 metre tramplen disiplininde Türk sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalyanın sahibi oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072514149_130:0:1030:675_1920x0_80_0_0_7b79f9ef5be2b80d13827e37ddf0f22f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye yüzme federasyonu, altın madalya
türkiye yüzme federasyonu, altın madalya
Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı
Abone ol
Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Türk sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda karışık senkronize 3 metre tramplen disiplininde Türk sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalyanın sahibi oldu.