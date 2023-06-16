https://sputniknews.com.tr/20230616/uluslararasi-dalis-turnuvasinda-sude-koprulu-ve-baris-ikinci-altin-madalya-aldi-1072514315.html

Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Türk sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T01:12+0300

2023-06-16T01:12+0300

2023-06-16T01:12+0300

spor

türkiye yüzme federasyonu

altın madalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072514149_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_251eeffb2a74f63605e239b5f4dcfcff.jpg

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda karışık senkronize 3 metre tramplen disiplininde Türk sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalyanın sahibi oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye yüzme federasyonu, altın madalya