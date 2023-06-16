https://sputniknews.com.tr/20230616/turkiyenin-nato-toplantilarina-finlandiyanin-katilmaya-devam-etmesini-istemesi-isvece-bir-ikaz-1072545292.html

‘Türkiye’nin NATO toplantılarına Finlandiya’nın katılmaya devam etmesini istemesi İsveç’e bir ikaz’

‘Türkiye’nin NATO toplantılarına Finlandiya’nın katılmaya devam etmesini istemesi İsveç’e bir ikaz’

İsveç’in üyeliğinin tartışıldığı ve Ankara, Helsinki, Stockholm ile NATO heyetlerinin yer aldığı Daimi Ortak Mekanizma'nın son toplantısını Sputnik’e... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T15:51+0300

2023-06-16T15:51+0300

2023-06-16T15:51+0300

görüş

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

nato zirvesi

nato liderler zirvesi

türkiye

isveç

finlandiya

f-35

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg

NATO'ya katılımı gündemde olan İsveç için; Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı. Üçlü muhtırada Türkiye’nin taahhütlerin hayata geçirilmesi hususunda kaydedilen ilerlemenin düzeyinin masaya yatırıldığı zirvede, tarafların ‘somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kaldığı’ kararı çıktı.Türkiye, Finlandiya, İsveç ile NATO yetkililerinin bulunduğu zirvede, Stockholm’ün üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'ne ‘yetişme ihtimali’ bir nebze daha zayıflarken; toplantının ardından açıklama yapan Beyaz Saray ise “İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerek” dedi.Öte yandan bu toplantıda, Ankara’yı ikna etmesinin ardından 3 Nisan’da NATO'ya katılma sürecini atılan imzalarla tamamlayan Finlandiya için de ‘uyarı niteliğinde’ bir madde metine eklendi. Zirveye dair açıklama yapan Türkiye tarafı, “Finlandiya’nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır” dedi.Finlandiya gibi NATO’ya üye olabilmek adına ‘terör yasasını’ onaylayan İsveç ise son olarak uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen ve PKK'yı desteklediğini dile getiren bir kişiyi Türkiye'ye iade etmeyi kabul etmişti. Fakat İsveçli yetkililer, tüm adımlara rağmen son toplantıda da katılım sürecini nihayete erdiremedi.Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İsveç’in Temmuz’dan önce NATO’ya üye olması için kolları sıvayan NATO ve ABD’nin ‘ısrarını’ Sputnik’e değerlendirdi.‘Türkiye’nin NATO toplantılarına Finlandiya’nın katılmaya devam etmesini istemesi İsveç’e bir ikaz’Türkiye’nin toplantı sonrasında Finlandiya’ya yönelik açıklaması için “Bu İsveç’e de bir ikaz” diyen Pekin, ”ABD, İsveç'in bu Temmuz ayında Vilnius’ta yapılacak olan liderler zirvesinde NATO'ya onaylanmasını bekliyor, öyle bir hesapları var. Bu olur ya da olmaz ama onun için uğraşıyorlar. Şu ana kadar baktığımızda İsveç Anayasa değişikliği yaptı, kanun değişikliği yaptı, hatta geçen günlerde Türkiye’ye geri iade yapacaklarını duyurdular. Ama bu arada tabii karşıt gösteriler de var. Türkiye’nin yapılan 4’lü mekanizmaya göre istediği şu; sadece söz vermek değil, söz vermekle birlikte ülkelerin bu söze daha sonra devam etmesi gerekir. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu aynı zamanda İsveç’i de bağlıyor. Çünkü sonuçta İsveç NATO’ya girse bile mekanizma içerisine zaman zaman bunlar bir araya gelecek. İsveç, Türkiye, Finlandiya ve NATO yetkilileri arasında bu toplantıların devam edeceğini sanıyorum. Bu da Türkiye açısından bir garanti olabilir diye değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.‘ABD, Avrupa’yı bir bütün olarak Rusya’nın karşısına dikmek istiyor, daha sonra da Çin ile uğraşacak’ABD’nin, bütün Avrupa ülkelerinin NATO'ya girmesini istediğine dikkat çeken Pekin, ”Avrupa’yı bir bütün olarak Rusya’nın karşısına dikmek istiyor. İsveç de bunlardan bir tanesi. Herhalde Avrupa’da NATO’ya girmeyen sadece İsviçre ve Sırbistan gibi ülkeler var. Dolayısıyla Finlandiya'dan sonra İsveç’in de NATO'ya girmesi, Rusya’nın karşısında Avrupa'yı bir bütün olarak gösteriyor. Bu ısrarın devam etmesinin bir sebebi de bu. Ama asıl sebep 2024’te ABD’de seçimlerin olması. O seçimlerle ilgili Biden'ın ortaya çıkaracağı önemli konulardan bir tanesi budur. ‘Biz söz verdik bakın Avrupa'yı bir araya getirdik, İsveç’i de NATO’ya soktuk’ diye bunu 2024 seçimlerinde Biden veyahut da Demokratlardan seçilecek aday kimse o kullanacak. ABD için önemli olandan bir tanesi Avrupa'yı bir bütün olarak muhafaza etmek ve daha sonra da ABD’nin Çin ile uğraşmak gibi bir hesabı var. Onun için bir an evvel İsveç’in NATO’ya girmesini istiyor” dedi ve ekledi:‘ABD, Macaristan'a yaptırım uyguluyor, bu Türkiye'de de bir uyarı’‘İşin ekonomik boyutu da var, ABD bu ülkelere silah satacak’Aynı zamanda konunun bir de ekonomik boyutu olduğuna vurgu yapan Pekin, “ABD İsveç’e silah satacak, F-35 satacak, Finlandiya’ya silah satacak, diğer ülkelere silah satacak. Dolayısıyla işin bir de ekonomik boyutu var buna da bakmak lazım” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230605/dolmabahcede-kritik-toplanti-turkiye-isvecin-natoya-katilmasina-izin-verecek-mi-1072058462.html

isveç

finlandiya

vilnius

stockholm

helsinki

rusya

çin

macaristan

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, türkiye, isveç, finlandiya, f-35, yaptırım, uyarı, abd, vilnius, stockholm, helsinki, üye töreni, daimi üye, pkk, terör, terör örgütü, daimi ortak mekanizma, silah, rusya, çin, macaristan, beyaz saray, ankara