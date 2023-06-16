https://sputniknews.com.tr/20230616/turkiye-a-milli-futbol-takimi-letonyayi-3-2-yendi-1072564396.html
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T23:53+0300
2023-06-16T23:53+0300
2023-06-16T23:53+0300
spor
a milli futbol takımı
letonya
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10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih’in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks’in sonra da Uldrikis’in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim’den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan’ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis’in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.
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a milli futbol takımı, letonya
a milli futbol takımı, letonya
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi.
10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih’in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks’in sonra da Uldrikis’in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim’den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan’ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis’in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.