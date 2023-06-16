https://sputniknews.com.tr/20230616/turkiye-a-milli-futbol-takimi-letonyayi-3-2-yendi-1072564396.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T23:53+0300

2023-06-16T23:53+0300

2023-06-16T23:53+0300

spor

a milli futbol takımı

letonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072564230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4bdda245ecf43e1023b7ae43bbd83088.jpg

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih’in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks’in sonra da Uldrikis’in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim’den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan’ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis’in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

letonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli futbol takımı, letonya