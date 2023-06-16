https://sputniknews.com.tr/20230616/turk-bankalarina-finansmanda-aslan-payi-iki-korfez-bankasinin-1072549988.html
Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının
Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının
Türk bankalarının 2023'te sağladığı sendikasyon kredilerinin yüzde 61'i, iki Birleşik Arap Emirlikleri bankası ADCB ve ENBD tarafından sağlandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T16:47+0300
2023-06-16T16:47+0300
2023-06-16T16:47+0300
ekonomi
banka
bankacılık
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bankalar, küresel bankaların Türkiye'de bıraktığı finansman boşluğunu dolduruyor.Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Körfez ülkelerinin en büyük bankalarından ikisi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD PJSC, bu yıl Türk bankalarına verilen tüm sendikasyon kredilerinin yüzde 61'ini sağladı. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleşiyordu.Pek çok uluslararası banka, Erdoğan'ın beş yıllık bir dönem için yeniden seçildiği Mayıs seçimleri öncesinde uygulanan ortodoks olmayan ekonomi politikaları sebebiyle Türkiye konusunda temkinli şekilde davranmıştı.Türk bankalarına kredi sağlayan ING, Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. ve Standard Chartered gibi kurumlar geçen sene sendikasyon kredilerinin yüzde 33'ünü sağlarken, bu oran bu sene yüzde 18'de kaldı.İlişkilerin gelişmesi, Emirates NBD'nin 2019'da Denizbank A.Ş.'yi satın alması da dahil olmak üzere bir dizi ticaret anlaşmasına, swap anlaşması ve ülkede yatırıma yol açtı.Türkiye, düşen Döviz rezervlerini desteklemek için geçen yıl BAE ile 4,9 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzaladı. 2021'de Katar, iki ülke arasında ilk olarak 2018'de imzalanan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasını uzattı.
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
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banka, bankacılık, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)
banka, bankacılık, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)
Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının
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Türk bankalarının 2023'te sağladığı sendikasyon kredilerinin yüzde 61'i, iki Birleşik Arap Emirlikleri bankası ADCB ve ENBD tarafından sağlandı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bankalar, küresel bankaların Türkiye'de bıraktığı finansman boşluğunu dolduruyor.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Körfez ülkelerinin en büyük bankalarından ikisi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD PJSC, bu yıl Türk bankalarına verilen tüm sendikasyon kredilerinin yüzde 61'ini sağladı. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleşiyordu.
Pek çok uluslararası banka, Erdoğan'ın beş yıllık bir dönem için yeniden seçildiği Mayıs seçimleri öncesinde uygulanan ortodoks olmayan ekonomi politikaları sebebiyle Türkiye konusunda temkinli şekilde davranmıştı.
Türk bankalarına kredi sağlayan ING, Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. ve Standard Chartered gibi kurumlar geçen sene sendikasyon kredilerinin yüzde 33'ünü sağlarken, bu oran bu sene yüzde 18'de kaldı.
İlişkilerin gelişmesi, Emirates NBD'nin 2019'da Denizbank A.Ş.'yi satın alması da dahil olmak üzere bir dizi ticaret anlaşmasına, swap anlaşması ve ülkede yatırıma yol açtı.
Türkiye, düşen Döviz rezervlerini desteklemek için geçen yıl BAE ile 4,9 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzaladı. 2021'de Katar, iki ülke arasında ilk olarak 2018'de imzalanan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasını uzattı.