Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Polonyalılar uykularında Ukrayna’nın batısını kendilerine nasıl geri döndüreceklerine dair rüyalar görüyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu
15:05
98 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230616/turk-bankalarina-finansmanda-aslan-payi-iki-korfez-bankasinin-1072549988.html
Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının
Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının
Türk bankalarının 2023'te sağladığı sendikasyon kredilerinin yüzde 61'i, iki Birleşik Arap Emirlikleri bankası ADCB ve ENBD tarafından sağlandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T16:47+0300
2023-06-16T16:47+0300
ekonomi
banka
bankacılık
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a262ca09d4f1c64cd06b58b4515a4b3.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bankalar, küresel bankaların Türkiye'de bıraktığı finansman boşluğunu dolduruyor.Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Körfez ülkelerinin en büyük bankalarından ikisi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD PJSC, bu yıl Türk bankalarına verilen tüm sendikasyon kredilerinin yüzde 61'ini sağladı. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleşiyordu.Pek çok uluslararası banka, Erdoğan'ın beş yıllık bir dönem için yeniden seçildiği Mayıs seçimleri öncesinde uygulanan ortodoks olmayan ekonomi politikaları sebebiyle Türkiye konusunda temkinli şekilde davranmıştı.Türk bankalarına kredi sağlayan ING, Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. ve Standard Chartered gibi kurumlar geçen sene sendikasyon kredilerinin yüzde 33'ünü sağlarken, bu oran bu sene yüzde 18'de kaldı.İlişkilerin gelişmesi, Emirates NBD'nin 2019'da Denizbank A.Ş.'yi satın alması da dahil olmak üzere bir dizi ticaret anlaşmasına, swap anlaşması ve ülkede yatırıma yol açtı.Türkiye, düşen Döviz rezervlerini desteklemek için geçen yıl BAE ile 4,9 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzaladı. 2021'de Katar, iki ülke arasında ilk olarak 2018'de imzalanan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasını uzattı.
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_196:0:844:486_1920x0_80_0_0_0ee08d0036fddb65d0136ae5baeb540e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, bankacılık, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)
banka, bankacılık, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)

Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının

16:47 16.06.2023
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Türk bankalarının 2023'te sağladığı sendikasyon kredilerinin yüzde 61'i, iki Birleşik Arap Emirlikleri bankası ADCB ve ENBD tarafından sağlandı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bankalar, küresel bankaların Türkiye'de bıraktığı finansman boşluğunu dolduruyor.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Körfez ülkelerinin en büyük bankalarından ikisi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD PJSC, bu yıl Türk bankalarına verilen tüm sendikasyon kredilerinin yüzde 61'ini sağladı. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleşiyordu.
Pek çok uluslararası banka, Erdoğan'ın beş yıllık bir dönem için yeniden seçildiği Mayıs seçimleri öncesinde uygulanan ortodoks olmayan ekonomi politikaları sebebiyle Türkiye konusunda temkinli şekilde davranmıştı.
Türk bankalarına kredi sağlayan ING, Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. ve Standard Chartered gibi kurumlar geçen sene sendikasyon kredilerinin yüzde 33'ünü sağlarken, bu oran bu sene yüzde 18'de kaldı.
İlişkilerin gelişmesi, Emirates NBD'nin 2019'da Denizbank A.Ş.'yi satın alması da dahil olmak üzere bir dizi ticaret anlaşmasına, swap anlaşması ve ülkede yatırıma yol açtı.
Türkiye, düşen Döviz rezervlerini desteklemek için geçen yıl BAE ile 4,9 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzaladı. 2021'de Katar, iki ülke arasında ilk olarak 2018'de imzalanan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasını uzattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала