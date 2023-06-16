https://sputniknews.com.tr/20230616/turk-bankalarina-finansmanda-aslan-payi-iki-korfez-bankasinin-1072549988.html

Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının

Türk bankalarına finansmanda 'aslan payı' iki körfez bankasının

Türk bankalarının 2023'te sağladığı sendikasyon kredilerinin yüzde 61'i, iki Birleşik Arap Emirlikleri bankası ADCB ve ENBD tarafından sağlandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T16:47+0300

2023-06-16T16:47+0300

2023-06-16T16:47+0300

ekonomi

banka

bankacılık

körfez

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bankalar, küresel bankaların Türkiye'de bıraktığı finansman boşluğunu dolduruyor.Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Körfez ülkelerinin en büyük bankalarından ikisi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD PJSC, bu yıl Türk bankalarına verilen tüm sendikasyon kredilerinin yüzde 61'ini sağladı. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleşiyordu.Pek çok uluslararası banka, Erdoğan'ın beş yıllık bir dönem için yeniden seçildiği Mayıs seçimleri öncesinde uygulanan ortodoks olmayan ekonomi politikaları sebebiyle Türkiye konusunda temkinli şekilde davranmıştı.Türk bankalarına kredi sağlayan ING, Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. ve Standard Chartered gibi kurumlar geçen sene sendikasyon kredilerinin yüzde 33'ünü sağlarken, bu oran bu sene yüzde 18'de kaldı.İlişkilerin gelişmesi, Emirates NBD'nin 2019'da Denizbank A.Ş.'yi satın alması da dahil olmak üzere bir dizi ticaret anlaşmasına, swap anlaşması ve ülkede yatırıma yol açtı.Türkiye, düşen Döviz rezervlerini desteklemek için geçen yıl BAE ile 4,9 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzaladı. 2021'de Katar, iki ülke arasında ilk olarak 2018'de imzalanan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasını uzattı.

körfez

birleşik arap emirlikleri (bae)

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banka, bankacılık, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae)