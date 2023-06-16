TTB'den 'kızamık' açıklaması: 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır'

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Kiev'in saldırganlığına son vermek için operasyon başlatmak zorunda kaldık
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
15:05
137 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230616/ttbden-kizamik-aciklamasi-asili-olup-olmadigina-bakilmaksizin-mutlaka-bir-doz-asi-yapilmalidir-1072547240.html
TTB'den 'kızamık' açıklaması: 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır'
TTB'den 'kızamık' açıklaması: 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır'
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Türkiye'de son aylarda kızamık vakalarında ciddi artış olduğunu belirterek... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T16:08+0300
2023-06-16T16:08+0300
yaşam
kızamık
esin davutoğlu şenol
salgın
türkiye
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103930/38/1039303858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fee5d16d3672a70cae210deb4078d57.jpg
TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Şenol, kızamık hastalığı konusunda çevrim içi de yayımlanan basın toplantısı düzenledi.Prof. Dr. Şenol, birliğin Merkez Konseyi, Halk Sağlığı Kolu, Pandemi Çalışma Grubu ve Aşı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ortak metni aktardığı açıklamasında, kızamığın ölümcül veya kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çekti.Şenol, hastalığın iki doz aşıyla önlenebildiğini vurgulayarak, kızamık olan bir kişinin yakın temasta bulunduğu 10 kişiden 9'una hastalığı bulaştırabileceğini anlattı.Kızamığın eksik aşılı, aşısız hatta aşılı kişilere dahi bulaşabilme riskinin bulunduğunu söyleyen Şenol, şunları kaydetti:'Vakalar içinde aşısız ve eksik aşılılar çoğunlukta'Toplam 242 kişinin kızamık nedeniyle hastaneye yatırıldığını da aktaran Şenol, "Kızamık ön tanısıyla incelenen olgularda aşısız ve eksik aşılılar çoğunluktadır. Kızamığın komplikasyonları ve ölüm açısından en riskli grup 5 yaş altıdır. Bu yaş grubundaki vakalar değerlendirildiğinde, 1 yaş altında vakaların neredeyse tümü, 1-4 yaşta ise yarısından fazlası aşısızdır." ifadesini kullandı.Türkiye'de eliminasyon aşamasına gelen kızamığın tekrar ortaya çıkmasında aşı karşıtlığı ve kararsızlığının önemli bir etken olduğunu vurgulayan Şenol, şöyle devam etti:'Vaka görülen bölgelerde mutlaka bir doz aşı yapılmalı'TTB'nin ortak metninde yer alan önerileri paylaşan Şenol, "Vaka görülen bölgelerde 6/9 ay- 15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır. Henüz vaka görülmeyen bölgelerde 9 aydan itibaren eksik aşılı çocukların kızamık aşıları tamamlanmalıdır." diye konuştu.Şenol, ikinci dozun ilkokul birinci sınıftan 48. aya çekilmesini, sağlık çalışanlarının kızamığa karşı bağışıklanması, mülteci- göçmen nüfusa yönelik koruyucu hizmetlere yoğunlaşılması, hastanelerde kızamığın yayılmasına karşı önlemler alınması önerilerinde de bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230614/prof-esin-davutoglu-senol-turkiye-kizamik-piki-bakimindan-avrupada-ikinci-sirada--1072448378.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103930/38/1039303858_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_ad2e6fe197da13f2ac26583062bdd624.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kızamık, esin davutoğlu şenol, salgın, türkiye, çocuk
kızamık, esin davutoğlu şenol, salgın, türkiye, çocuk

TTB'den 'kızamık' açıklaması: 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır'

16:08 16.06.2023
© Fotoğraf: TwitterKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Fotoğraf: Twitter
Abone olTelegram
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Türkiye'de son aylarda kızamık vakalarında ciddi artış olduğunu belirterek, "Vaka görülen bölgelerde 6/9 ay- 15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır" önerisinde bulundu.
TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Şenol, kızamık hastalığı konusunda çevrim içi de yayımlanan basın toplantısı düzenledi.
Prof. Dr. Şenol, birliğin Merkez Konseyi, Halk Sağlığı Kolu, Pandemi Çalışma Grubu ve Aşı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ortak metni aktardığı açıklamasında, kızamığın ölümcül veya kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çekti.
Şenol, hastalığın iki doz aşıyla önlenebildiğini vurgulayarak, kızamık olan bir kişinin yakın temasta bulunduğu 10 kişiden 9'una hastalığı bulaştırabileceğini anlattı.
Kızamığın eksik aşılı, aşısız hatta aşılı kişilere dahi bulaşabilme riskinin bulunduğunu söyleyen Şenol, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık Raporuna göre, son bir yılda 457 kızamık vakası ile Rusya ve Tacikistan'ın ardından üçüncü ülke olmuştur. Nisan 2022-Mayıs 2023 tarihleri arasında bildirilen 457 vakanın 343'ü 2023'ün ocak ve şubat aylarına aittir. Son aylardaki bu artış çok dikkat çekicidir. Ülkemizde 2023'ün ilk 4 ayında kızamık ön tanısıyla 2005 kişi incelenmiş ve bunların 1440'ında kızamık laboratuvar tanısıyla doğrulanmıştır. Kızamık vakalarının büyük çoğunluğu 1-9 yaş grubundadır."
'Vakalar içinde aşısız ve eksik aşılılar çoğunlukta'
Toplam 242 kişinin kızamık nedeniyle hastaneye yatırıldığını da aktaran Şenol, "Kızamık ön tanısıyla incelenen olgularda aşısız ve eksik aşılılar çoğunluktadır. Kızamığın komplikasyonları ve ölüm açısından en riskli grup 5 yaş altıdır. Bu yaş grubundaki vakalar değerlendirildiğinde, 1 yaş altında vakaların neredeyse tümü, 1-4 yaşta ise yarısından fazlası aşısızdır." ifadesini kullandı.
Türkiye'de eliminasyon aşamasına gelen kızamığın tekrar ortaya çıkmasında aşı karşıtlığı ve kararsızlığının önemli bir etken olduğunu vurgulayan Şenol, şöyle devam etti:
"Aşı, milyonlarca sakatlık ve ölümü önleyen en başarılı koruyucu halk sağlığı uygulamasıdır. Ülkemizde bağışıklama programının uygulanması ile yaklaşık 3 milyon çocuk aşı ile önlenebilir hastalığa yakalanmaktan, 30 bin çocuk da bu hastalıklar nedeniyle ölümden kurtarılmıştır. Buna rağmen özellikle pandemiyle birlikte aşı retçileri, sistemin müsamahası hatta koruması nedeniyle organize olmuş, çok sayıda kişiyi tedirgin eden yanlı, yalan bilgileri yayan hesaplar ile 'aşı tereddüdü' olanların artmasına yol açmıştır. 2019'da ulaşılabilen veriler, çocukluk çağı aşılaması yaptırmayanların 40 bine ulaştığını göstermektedir."
'Vaka görülen bölgelerde mutlaka bir doz aşı yapılmalı'
TTB'nin ortak metninde yer alan önerileri paylaşan Şenol, "Vaka görülen bölgelerde 6/9 ay- 15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır. Henüz vaka görülmeyen bölgelerde 9 aydan itibaren eksik aşılı çocukların kızamık aşıları tamamlanmalıdır." diye konuştu.
Şenol, ikinci dozun ilkokul birinci sınıftan 48. aya çekilmesini, sağlık çalışanlarının kızamığa karşı bağışıklanması, mülteci- göçmen nüfusa yönelik koruyucu hizmetlere yoğunlaşılması, hastanelerde kızamığın yayılmasına karşı önlemler alınması önerilerinde de bulundu.
Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
AÇIK ALAN
Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada
14 Haziran , 17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала