https://sputniknews.com.tr/20230616/ttbden-kizamik-aciklamasi-asili-olup-olmadigina-bakilmaksizin-mutlaka-bir-doz-asi-yapilmalidir-1072547240.html

TTB'den 'kızamık' açıklaması: 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır'

TTB'den 'kızamık' açıklaması: 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Türkiye'de son aylarda kızamık vakalarında ciddi artış olduğunu belirterek... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T16:08+0300

2023-06-16T16:08+0300

2023-06-16T16:08+0300

yaşam

kızamık

esin davutoğlu şenol

salgın

türkiye

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103930/38/1039303858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fee5d16d3672a70cae210deb4078d57.jpg

TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Şenol, kızamık hastalığı konusunda çevrim içi de yayımlanan basın toplantısı düzenledi.Prof. Dr. Şenol, birliğin Merkez Konseyi, Halk Sağlığı Kolu, Pandemi Çalışma Grubu ve Aşı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ortak metni aktardığı açıklamasında, kızamığın ölümcül veya kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çekti.Şenol, hastalığın iki doz aşıyla önlenebildiğini vurgulayarak, kızamık olan bir kişinin yakın temasta bulunduğu 10 kişiden 9'una hastalığı bulaştırabileceğini anlattı.Kızamığın eksik aşılı, aşısız hatta aşılı kişilere dahi bulaşabilme riskinin bulunduğunu söyleyen Şenol, şunları kaydetti:'Vakalar içinde aşısız ve eksik aşılılar çoğunlukta'Toplam 242 kişinin kızamık nedeniyle hastaneye yatırıldığını da aktaran Şenol, "Kızamık ön tanısıyla incelenen olgularda aşısız ve eksik aşılılar çoğunluktadır. Kızamığın komplikasyonları ve ölüm açısından en riskli grup 5 yaş altıdır. Bu yaş grubundaki vakalar değerlendirildiğinde, 1 yaş altında vakaların neredeyse tümü, 1-4 yaşta ise yarısından fazlası aşısızdır." ifadesini kullandı.Türkiye'de eliminasyon aşamasına gelen kızamığın tekrar ortaya çıkmasında aşı karşıtlığı ve kararsızlığının önemli bir etken olduğunu vurgulayan Şenol, şöyle devam etti:'Vaka görülen bölgelerde mutlaka bir doz aşı yapılmalı'TTB'nin ortak metninde yer alan önerileri paylaşan Şenol, "Vaka görülen bölgelerde 6/9 ay- 15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalıdır. Henüz vaka görülmeyen bölgelerde 9 aydan itibaren eksik aşılı çocukların kızamık aşıları tamamlanmalıdır." diye konuştu.Şenol, ikinci dozun ilkokul birinci sınıftan 48. aya çekilmesini, sağlık çalışanlarının kızamığa karşı bağışıklanması, mülteci- göçmen nüfusa yönelik koruyucu hizmetlere yoğunlaşılması, hastanelerde kızamığın yayılmasına karşı önlemler alınması önerilerinde de bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230614/prof-esin-davutoglu-senol-turkiye-kizamik-piki-bakimindan-avrupada-ikinci-sirada--1072448378.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kızamık, esin davutoğlu şenol, salgın, türkiye, çocuk