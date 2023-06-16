https://sputniknews.com.tr/20230616/tffde-tek-aday-mehmet-buyukeksi-1072554918.html
TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi
TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi
TFF, başvuru sürecinin sona erdiğini ve diğer adayların başvurularının gerekli koşulları taşımadığı için kabul edilmediğini açıkladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T17:57+0300
2023-06-16T17:57+0300
2023-06-16T17:57+0300
spor
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi
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TFF, başvuru sürecinin sona erdiğini ve diğer adayların başvurularının gerekli koşulları taşımadığı için kabul edilmediğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.
TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"