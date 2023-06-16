https://sputniknews.com.tr/20230616/tffde-tek-aday-mehmet-buyukeksi-1072554918.html

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

TFF, başvuru sürecinin sona erdiğini ve diğer adayların başvurularının gerekli koşulları taşımadığı için kabul edilmediğini açıkladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T17:57+0300

2023-06-16T17:57+0300

2023-06-16T17:57+0300

spor

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Sputnik Türkiye

mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)