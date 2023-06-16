https://sputniknews.com.tr/20230616/tbmmnin-calisma-suresinin-uzatilmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1072514025.html

TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T00:57+0300

2023-06-16T00:57+0300

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türkiye

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resmi gazete

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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Anayasa'nın 93., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.

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