https://sputniknews.com.tr/20230616/tbmmnin-calisma-suresinin-uzatilmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1072514025.html
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T00:57+0300
2023-06-16T00:57+0300
2023-06-16T00:57+0300
türkiye
tbmm
tbmm başkanlığı
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408214_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_b8ad741f5dea6cad62daa9ef9c6a316a.jpg
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Anayasa'nın 93., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d5b0211b08511f367d7ce947bee1cb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, tbmm başkanlığı, resmi gazete
tbmm, tbmm başkanlığı, resmi gazete
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.