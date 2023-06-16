https://sputniknews.com.tr/20230616/tbmm-baskani-kurtulmus-irak-temsilciler-meclisi-baskani-halbusi-ile-gorustu-1072563479.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T23:11+0300

2023-06-16T23:11+0300

2023-06-16T23:11+0300

türkiye

tbmm

numan kurtulmuş

muhammed halbusi

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, yeni görevi dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'u tebrik etti.Kurtulmuş, Türkiye ile Irak parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması için çalışacaklarını belirterek, görüşmede şunları aktardı:İki ülke parlamentolarının ortak gündemi belirleyen meselelerde iletişim ve işbirliğini en üst düzeye çıkarması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Kardeşlik ve komşuluk hukukumuz, temsil ettiğimiz halklarımız arasındaki derin muhabbet, bu yolda bizlere gerekli güç ve heyecanı vermektedir" ifadelerini kullandı.Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Türkiye ile Irak parlamentoları arasında dostluk gruplarının yeniden ve hızlıca oluşturulması önerisine, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de olumlu karşılık vererek bu konuda katkı sunacaklarını kaydetti.

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