https://sputniknews.com.tr/20230616/tahkim-kurulu-fenerbahce-ve-galatasarayin-para-cezalarini-onadi-1072562399.html

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

galatasaray

fenerbahçe

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu'nun Galatasaray kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, galatasaray, fenerbahçe