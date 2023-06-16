https://sputniknews.com.tr/20230616/tahkim-kurulu-fenerbahce-ve-galatasarayin-para-cezalarini-onadi-1072562399.html
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:33+0300
2023-06-16T22:33+0300
2023-06-16T22:33+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
galatasaray
fenerbahçe
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu'nun Galatasaray kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, galatasaray, fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, galatasaray, fenerbahçe
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu'nun Galatasaray kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.
Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.