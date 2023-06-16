https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-turkiyede-kurulacak-gaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-projenin-hizlanmasini-bekliyoruz-1072533190.html

Rusya: Türkiye'de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili projenin hızlanmasını bekliyoruz

Rusya: Türkiye'de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili projenin hızlanmasını bekliyoruz

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Türkiye’de Rus gazı için bir dağıtım merkezi kurulması projesinin gerçekleştirilmesinin hız kazanmasını beklediklerini... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T13:02+0300

2023-06-16T13:02+0300

2023-06-16T13:02+0300

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kuzey akım

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Rusya Enerji Bakanı Şulginov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, “(Türkiye’de) deprem nedeniyle bir trajedi yaşandı. (Gaz dağıtım merkezini konuşmanın) zamanı değildi. Şimdiyse bu konuyu ele alışımız yeni bir düzeye ulaşacak” dedi.Şulginov, ‘projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili aşamaların hızlanmasını beklediklerini’ de ekledi.Rusya’nın, gazının Avrupalı alıcılara dağıtımı ve fiyatının da belirlenmesi için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi oluşturmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesini izlemişti.Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.

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