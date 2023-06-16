Rusya Merkez Bankası 1-2 ay içinde dijital ruble ile işlemlere başlamayı planlıyor
16:06 16.06.2023 (güncellendi: 16:10 16.06.2023)
© Sputnik/
Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, bu yılın temmuz-ağustos aylarında dijital rubleyle gerçek işlemleri başlatmayı planladıklarını söyledi.
26. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF-2023) konuşan Olga Skorobogatova, Duma Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov'un dijital ruble kanununu bu ay içinde parlamentodan geçireceklerine dair açıklamasını yorumladı.
Skorobogatova, dijital ruble kanununun bu ay içinde kabul edilmesi halinde Rusya Merkez Bankası'nın gerçek işlemleri Temmuz veya Ağustos'ta başlatabileceğini belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, nisan ortasında yaptığı açıklamada, dijital rublenin deneme sürecinin ardından herkesin kullanımına sunulacağını belirterek, "Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz" demişti.
Halihazırda dijital rubley ile çeşitli işlemlerin de yapıldığını aktaran Nabiullina, "Gerçek parayla gerçek işlemler yürütüyoruz ancak şu an için küçük miktarlarla ve az sayıda müşteriyle yapıyoruz. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Skorobogatova, dijital ruble kanununun bu ay içinde kabul edilmesi halinde Rusya Merkez Bankası'nın gerçek işlemleri Temmuz veya Ağustos'ta başlatabileceğini belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, nisan ortasında yaptığı açıklamada, dijital rublenin deneme sürecinin ardından herkesin kullanımına sunulacağını belirterek, "Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz" demişti.
Halihazırda dijital rubley ile çeşitli işlemlerin de yapıldığını aktaran Nabiullina, "Gerçek parayla gerçek işlemler yürütüyoruz ancak şu an için küçük miktarlarla ve az sayıda müşteriyle yapıyoruz. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
16 Şubat 2022, 02:55