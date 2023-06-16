Putin, uzaya çıkan ilk kadın olan Tereşkova'ya Gagarin Nişanı verdi
© SputnikValentina Tereşkova
© Sputnik
Uzaya çıkan ilk kadın olan Rus kozmonot Valentina Tereşkova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Gagarin Nişanı'yla ödüllendirildi.
Putin, Tereşkova'nın uzaya çıkışının 60. yıldönümünde Rus kozmonota anlamlı bir hediye verdi.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararnameye göre Tereşkova, uzayın keşfindeki hizmetleri, tarihi uçuş sırasında ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlık, aktif toplumsal ve uluslararası faaliyetleri sayesinde Gagarin Nişanı'na layık görüldü.
86 yaşındaki Valentina Tereşkova, Vostok-6 uzay aracı ile 16 Haziran 1963'te uzay uçuşu gerçekleştirdi ve uzaya giden ilk kadın olarak dünya tarihine girdi.
Tereşkova'nın 2 gün 22 saat 50 dakika süren uçuşu sırasında, içinde bulunduğu uzay aracı dünyanın etrafında tam 48 kez tur attı.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararnameye göre Tereşkova, uzayın keşfindeki hizmetleri, tarihi uçuş sırasında ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlık, aktif toplumsal ve uluslararası faaliyetleri sayesinde Gagarin Nişanı'na layık görüldü.
86 yaşındaki Valentina Tereşkova, Vostok-6 uzay aracı ile 16 Haziran 1963'te uzay uçuşu gerçekleştirdi ve uzaya giden ilk kadın olarak dünya tarihine girdi.
Tereşkova'nın 2 gün 22 saat 50 dakika süren uçuşu sırasında, içinde bulunduğu uzay aracı dünyanın etrafında tam 48 kez tur attı.