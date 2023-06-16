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Putin, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda BAE lideri Al Nahyan'la görüştü
Putin, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda BAE lideri Al Nahyan'la görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF-2023) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:55+0300
2023-06-16T15:05+0300
dünya
vladimir putin
rusya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayed al nahyan
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Al Nahyan, görüşme öncesinde SPIEF-2023'ün ana konuğu olan BAE'nin stantlarını gezdi.BAE'nin kurduğu muhteşem stantların ekonomi alanındaki ikili ilişkilerin gelişim perspektifini ve BAE'nin bu alandaki imkanlarını ortaya koyduğunu belirten Putin, BAE'nin Rusya için çok iyi ve konforlu bir ortak olduğunun altını çizdi.Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin son derece başarılı bir şekilde geliştiğini ve etkileyici rakamlar elde edildiğini kaydeden Putin, ikili ilişkilerin büyük ölçüde Al Nahyan'ın desteğiyle hem Rusya hem de BAE halklarının yararına olduğunu vurguladı.Bugün bölgedeki durumu istişare edeceklerini anlatan Putin, Ukrayna'daki olaylar sırasında esir takasıyla bağlantılı insani sorunların çözümüne, benzer nitelikteki diğer insani sorunların giderilmesine yönelik çabaları için Al Nahyan'a teşekkür etti.'Ukrayna'daki durumun istikrara kavuşması için katkı sunmaya hazırız'Putin'e 'dostum' diye seslenen Al Nahyan da, Rusya ile BAE arasında ortaklık köprüleri kurulduğunu ve iki ülkenin aktif şekilde çalıştığını söyledi.Al Nahyan, gerek duyulması halinde BAE'nin Ukrayna'daki durumun iyileştirilmesi ve istikrara kavuşması, insani sorunların çözümü gibi konularda rol oynamaya ve katkı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.Al Nahyan, bu yıl Rusya'dan 1 milyon turist ağırlamayı umduklarını da kaydetti.
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vladimir putin, rusya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan
vladimir putin, rusya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan

Putin, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda BAE lideri Al Nahyan'la görüştü

13:55 16.06.2023 (güncellendi: 15:05 16.06.2023)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinPutin, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda BAE lideri Al Nahyan'la görüştü
Putin, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda BAE lideri Al Nahyan'la görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF-2023) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Al Nahyan, görüşme öncesinde SPIEF-2023'ün ana konuğu olan BAE'nin stantlarını gezdi.

BAE'nin kurduğu muhteşem stantların ekonomi alanındaki ikili ilişkilerin gelişim perspektifini ve BAE'nin bu alandaki imkanlarını ortaya koyduğunu belirten Putin, BAE'nin Rusya için çok iyi ve konforlu bir ortak olduğunun altını çizdi.

Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin son derece başarılı bir şekilde geliştiğini ve etkileyici rakamlar elde edildiğini kaydeden Putin, ikili ilişkilerin büyük ölçüde Al Nahyan'ın desteğiyle hem Rusya hem de BAE halklarının yararına olduğunu vurguladı.

Bugün bölgedeki durumu istişare edeceklerini anlatan Putin, Ukrayna'daki olaylar sırasında esir takasıyla bağlantılı insani sorunların çözümüne, benzer nitelikteki diğer insani sorunların giderilmesine yönelik çabaları için Al Nahyan'a teşekkür etti.

'Ukrayna'daki durumun istikrara kavuşması için katkı sunmaya hazırız'

Putin'e 'dostum' diye seslenen Al Nahyan da, Rusya ile BAE arasında ortaklık köprüleri kurulduğunu ve iki ülkenin aktif şekilde çalıştığını söyledi.
Al Nahyan, gerek duyulması halinde BAE'nin Ukrayna'daki durumun iyileştirilmesi ve istikrara kavuşması, insani sorunların çözümü gibi konularda rol oynamaya ve katkı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Al Nahyan, bu yıl Rusya'dan 1 milyon turist ağırlamayı umduklarını da kaydetti.
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