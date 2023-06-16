https://sputniknews.com.tr/20230616/peskovdan-turkiyeyle-iliskilere-ovgu-hayirli-komsu-hayirsiz-akrabadan-iyidir-1072558023.html

Peskov'dan Türkiye'yle ilişkilere övgü: Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir

Peskov'dan Türkiye'yle ilişkilere övgü: Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir

Rusya'nın Türkiye'yle iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak için her şeyi yapacağını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin de aynı ilkeye bağlı... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T19:31+0300

2023-06-16T19:31+0300

2023-06-16T19:31+0300

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türkiye

rusya

dmitriy peskov

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St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF-2023) Rusya İhracat Merkezi'nin 'Sdelano v Rossi' ('Rusya'da üretildi') stüdyosunda bir demeç veren Peskov'a bir Türkolog olarak Türkiye'yi Rusya'nın dost ülkesi mi yoksa geçici ortağı olarak mı gördüğü soruldu.Soruya "Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir" atasözüyle yanıt veren Peskov, "Bu nedenle Türkiye'nin bizim için iyi bir komşu olması adına her şeyi yapacağız. Bence Türkiye'de neredeyse herkes, Rusya'nın da Türkiye için iyi bir komşu olması gerektiğini anlıyor, orada bu konuda bir fikir birliği var" ifadelerini kullandı.Tam olarak bu nedenden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar dengeli bir tutum sergilediğini kaydeden Peskov, bu tutumun Moskova ve Ankara'ya şu anda ikili işbirliğini sürdürme, yeni ufuklara açılma ve bu kadar yüksek sayıda şirketi işbirliğine dahil etme imkanı sunduğunu vurguladı.Peskov, tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye ile Rusya arasında oldukça eşsiz bir etkileşim bulunduğunun altını çizdi.Genel olarak Rusya'ya dost ülkelerle ilişkileri de değerlendiren Peskov, bu ülkelerle her şeyin çok iyi gittiğini söyledi.Dost ülkelerle ilişkilerdeki bu dönüşümün kısa süre önce başladığını, toplamda bir yıl geçtiğini belirten Peskov, "Bundan dolayı bu yeni 'sinir ağlarının' büyümesi zamana ihtiyaç var ancak bir yılda bile çok şey başardık" diye konuştu.

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türkiye, rusya, dmitriy peskov