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https://sputniknews.com.tr/20230616/papa-francis-taburcu-oldu-hl-hayattayim-1072533519.html
Papa Francis taburcu oldu: 'Hâlâ hayattayım'
Papa Francis taburcu oldu: 'Hâlâ hayattayım'
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:21+0300
2023-06-16T13:21+0300
dünya
vatikan
roma
papa francis
hasta
taburcu
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Papa, 2 yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamladı.Bu sabah hastaneden ayrılan Papa, sağlık ekibine teşekkür etti. Katoliklerin ruhani lideri, hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri, hastaları ve hasta yakınlarını selamlarken, "Teşekkürler, benim için dua edin. Hâlâ hayattayım" ifadelerini kullandı.Papa Francis, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da yaşanan göçmen trajedisinden de büyük acı duyduğunu belirtti.Katoliklerin ruhani lideri, hastaneden ayrıldıktan sonra şükür duası için Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne gitti.Francis'in ayrıca salı günü Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel'i kabul edeceğini söyledi.86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle gördüğü tedavinin ardından 1 Nisan'da taburcu edilmişti.2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Francis, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/papa-francisin-ameliyati-basarili-gecti-1072168712.html
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vatikan, roma, papa francis, hasta, taburcu
vatikan, roma, papa francis, hasta, taburcu

Papa Francis taburcu oldu: 'Hâlâ hayattayım'

13:21 16.06.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKatoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından taburcu edildi. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Papa, "Hâlâ hayattayım" dedi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından taburcu edildi. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Papa, Hâlâ hayattayım dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından taburcu edildi. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Papa, "Hâlâ hayattayım" dedi.
Papa, 2 yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamladı.
Bu sabah hastaneden ayrılan Papa, sağlık ekibine teşekkür etti. Katoliklerin ruhani lideri, hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri, hastaları ve hasta yakınlarını selamlarken, "Teşekkürler, benim için dua edin. Hâlâ hayattayım" ifadelerini kullandı.
Papa Francis, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da yaşanan göçmen trajedisinden de büyük acı duyduğunu belirtti.
Katoliklerin ruhani lideri, hastaneden ayrıldıktan sonra şükür duası için Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne gitti.
Francis'in ayrıca salı günü Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel'i kabul edeceğini söyledi.
86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle gördüğü tedavinin ardından 1 Nisan'da taburcu edilmişti.
2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Francis, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
DÜNYA
Papa Francis’in ameliyatı başarılı geçti
8 Haziran , 10:53
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