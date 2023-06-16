https://sputniknews.com.tr/20230616/papa-francis-taburcu-oldu-hl-hayattayim-1072533519.html

Papa Francis taburcu oldu: 'Hâlâ hayattayım'

Papa Francis taburcu oldu: 'Hâlâ hayattayım'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T13:21+0300

2023-06-16T13:21+0300

2023-06-16T13:21+0300

dünya

vatikan

roma

papa francis

hasta

taburcu

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Papa, 2 yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamladı.Bu sabah hastaneden ayrılan Papa, sağlık ekibine teşekkür etti. Katoliklerin ruhani lideri, hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri, hastaları ve hasta yakınlarını selamlarken, "Teşekkürler, benim için dua edin. Hâlâ hayattayım" ifadelerini kullandı.Papa Francis, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da yaşanan göçmen trajedisinden de büyük acı duyduğunu belirtti.Katoliklerin ruhani lideri, hastaneden ayrıldıktan sonra şükür duası için Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne gitti.Francis'in ayrıca salı günü Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel'i kabul edeceğini söyledi.86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle gördüğü tedavinin ardından 1 Nisan'da taburcu edilmişti.2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Francis, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230608/papa-francisin-ameliyati-basarili-gecti-1072168712.html

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