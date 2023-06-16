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Mustafa Sandal’ın eşinin içinde olduğu Cayrokopter düşmüştü: Melis Sandal'dan ilk açıklama
Mustafa Sandal’ın eşinin içinde olduğu Cayrokopter düşmüştü: Melis Sandal'dan ilk açıklama
Cayrokopter'in düşmesi sonucu yaralanan Melis Sandal'dan açıklama geldi. Sandal, "Çok şükür mucize eseri kurtulduk" dedi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T07:53+0300
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mustafa sandal
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Bodrum'da eşi Mustafa Sandal'la birlikte tatil yapan Melis Sandal (34), Sinan Yılmaz'ın (47) kullandığı Cayrokopter'le (Çok hafif hava aracı) Akyaka'ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum'a dönüşe geçti. Sözcü'nün haberine göre, bu sırada Cayrokopter’de motor arızası meydana geldi.Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü. Sandal ve Yılmaz Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken Sandal'ın sol bileğinde kırık tespit edildi. Kaza sonrası açıklama Kaza sonrası Melisa Sandal Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/mustafa-sandaldan-muharrem-inceye-dans-gondermesi-taklitlerden-sakininiz-1069474667.html
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Mustafa Sandal’ın eşinin içinde olduğu Cayrokopter düşmüştü: Melis Sandal'dan ilk açıklama

07:53 16.06.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaSandal
Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Cayrokopter'in düşmesi sonucu yaralanan Melis Sandal'dan açıklama geldi. Sandal, "Çok şükür mucize eseri kurtulduk" dedi.
Bodrum'da eşi Mustafa Sandal'la birlikte tatil yapan Melis Sandal (34), Sinan Yılmaz'ın (47) kullandığı Cayrokopter'le (Çok hafif hava aracı) Akyaka'ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum'a dönüşe geçti.
Sözcü'nün haberine göre, bu sırada Cayrokopter’de motor arızası meydana geldi.
Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü. Sandal ve Yılmaz Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken Sandal'ın sol bileğinde kırık tespit edildi.

Kaza sonrası açıklama

Kaza sonrası Melisa Sandal Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı" dedi.
Mustafa Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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